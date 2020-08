La Gobernación ofrece sólo Bs 500 mil para potenciar el hospital Solomon Klein

La Gobernación planteó la posibilidad de inyectar sólo 500 mil bolivianos para fortalecer el hospital Solomon Klein de Sacaba y no los 7 millones que pide el municipio para encarar la pandemia hasta fin de año, informó este miércoles el secretario departamental de Desarrollo Humano, Carlo Solá.

“La Gobernación no tiene presupuesto, estamos con déficit porque los fondos que se nos asignaron para salud no son suficientes. No sabemos de dónde sacar los 7 millones que nos están solicitando. Además tenemos inconvenientes porque, por norma, nosotros sólo atendemos a hospitales de tercer nivel no de segundo”, precisó.

Ayer, el diálogo instalado entre la Gobernación y representantes del Comité Operaciones de Emergencia Municipal de Sacaba (COEM) ingresó en un cuarto intermedio, porque varios sectores sociales expresaron su disconformidad con la propuesta de sólo recibir medio millón de bolivianos.

Solá dijo que el equipamiento del nosocomio también es competencia del Gobierno nacional, porque existe un convenio firmado por exministro de Salud Aníbal Cruz para dotar equipos y personal con el fin de garantizar el funcionamiento.

La representante del Control Social, Consuelo Soria, señaló que esperan retomar la reunión en próximas horas para tomar una decisión.

Señaló que otra demanda que debe ser atendida es la dotación de insumos y reactivos por parte del Servicio Departamental de Salud (Sedes) para poner en marcha el laboratorio del nosocomio.

Por su parte, la asambleísta departamental Lizeth Beramendi mencionó que la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) aprobó una resolución para que la Gobernación entregue recursos económicos a los cuatro hospitales centinela, aunque no se definió el monto.