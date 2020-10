Quillacollo no puede acceder a ejecución de ductos de Misicuni

El plan maestro de agua y alcantarillado de Quillacollo, que no fue concluido desde 2006 y por el cual se investiga a más de seis exalcaldes, causó que la construcción de la aducción para llevar agua de Misicuni a ese municipio se paralice, porque el Ministerio de Agua solicitó que primero se cierre el proyecto antiguo para financiar un nuevo proyecto.

Esa información la brindó el secretario general de la alcaldía de Quillacollo, José Terán. “(Desde el Ministerio) nos dijeron que no podemos acceder a ningún proyecto de agua, mientras no cerremos el plan”, dijo.

El plan maestro de agua de Quillacollo contemplaba la instalación de 50 kilómetros de tuberías, obra que se adjudicó a la empresa Consorcio Cochabamba con un presupuesto de más de 63 millones de bolivianos, financiados por el BID. Las obras se iniciaron en 2006 y se pagó casi la totalidad del presupuesto, pero éstas no fueron concluidas.

Por ese caso los alcaldes: Ricardo Mercado, Hugo Miguel Candia, Orlando Espinoza, Marcelo Galindo, Carla Lorena Pinto, Eduardo Mérida y Charles Becerra son investigados por incumplimiento deberes. Durante la cuarentena el proceso fue paralizado y ahora está siendo reactivado.

Terán explicó que esta gestión se concluyeron los informes técnicos, administrativos y legales y que con la reactivación del proceso penal a los alcaldes se completa el proceso, para así resolver el contrato con la empresa constructora y cerrar este proyecto para iniciar otro.

El funcionario explicó que el municipio resultó muy afectado debido a que las obras de los ductos que llevarán agua de Misicuni no han iniciado como pasó con las aducciones a Cercado y Sacaba. “Es una pena que siendo dueños de la presa Misicuni no tengamos el agua. Las tuberías instaladas para agua potable por este consorcio no pueden usarse”, dijo.