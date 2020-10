Familiares vuelven al cementerio “en modo” Covid-19

Decenas de personas vuelven a ingresar hoy al cementerio general de Cochabamba para visitar la tumba de sus "seres queridos" luego de más de siete meses, todos cumpliendo las medidas de bioseguridad para prevenir un posible rebrote de la pandemia de la Covid-19.

"Volver a visitar a mis abuelos es una tranquilidad enorme, sobre todo porque ellos me enseñaron mucho cuando estaban vivos. Durante la cuarentena venía una vez a la semana a preguntar desde cuándo se iba a abrir, pero siempre me decían que no había órdenes. Ahora estoy más tranquilo", dijo uno de los visitantes, Erick Tapia.

Al igual que este familiar, decenas de personas vuelven a ingresar al cementerio, pero “en modo” Covid-19, es decir, cumpliendo con las medidas de bioseguridad por la pandemia, entre ellas el uso de barbijo y el de las cámaras de desinfección.

Ayer, la Alcaldía de Cochabamba confirmó la apertura del cementerio a partir de hoy por la festividad de Todos Santos bajo estrictas medidas de bioseguridad como el distanciamiento, el uso del barbijo y el ingreso por terminación de la cédula de identidad.

Las personas de las que termine en número par su cédula pueden ingresar de 7:00 a 11:00 y de las que es impar de 12:00 a 17:00. Entre las 11:00 y 12:00 se hace la desinfección del camposanto.