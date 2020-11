Condenan agresiones a trabajadores de la prensa en los bloqueos; tensión en la Felcc

La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) condenó las agresiones registradas en contra de sus afiliados que realizan la cobertura informativa sobre los bloqueos en demanda de la reposición de los dos tercios en los reglamentos del Legislativo y la realización de una auditoría a los resultados de las elecciones, informó ABI.

Según los testimonios, varios periodistas recibieron amenazas de parte de los movilizados e incluso, en algunos casos, se les impidió desarrollar su labor cotidiana.



"Los manifestantes lanzaron ataques contra los periodistas, pese a que éstos solo cumplen con su labor de informar. Los excesos y las agresiones cobardes contra periodistas, camarógrafos y fotógrafos continúan en Cochabamba", cita el pronunciamiento del gremio.

El gremio de los trabajadores de la prensa denunció que las autoridades nacionales y regionales no dan las garantías para el ejercicio del periodismo, pese a que esta labor es fundamental para la democracia.

Ante esta situación, la FSTPC instó a los manifestantes a "no usar" a los trabajadores

de la prensa para sus "intereses políticos".

"Exhortamos a respetar el trabajo de la prensa y garantizar su labor sin violencia. Pedimos a las autoridades hacer cumplir las leyes", enfatiza el comunicado.

Tensión en la Felcc por hostigamiento

Poco después de que terminó la audiencia de medidas cautelares del presunto integrante de la RJC, Mario R., un grupo de activistas increpó al equipo de prensa de un medio televisivo y a otros periodistas que realizaban la cobertura en la Felcc.

"Digan la verdad", "Fuera", "Vendidos", "No queremos ser como Venezuela" y "Ya no necesitamos loros", arengaban los activistas en contra de los periodistas y en particular contra los de televisión y la Red ATB.

El momento más tenso se registró cuando uno de los periodistas, Gustavo Carri, se acercó a los manifestantes a preguntarles: "Cuál era su problema con su trabajo". Entonces, los activistas continuaron con sus reclamos e, incluso, tomaron fotografías de la placa del vehículo que esperaba al equipo de prensa.

Finalmente, se pidió a los que se sientan afectados por las publicaciones de prensa a que acudan a los canales correspondientes para hacer conocer sus observaciones.