Tellería suma exdiputados a su gabinete; Fejuve ve afán político

El alcalde suplente de Cochabamba, Iván Tellería, sumó en su gabinete a dos exdiputados Demócratas, Álvaro Bustamante y Cira Castro, quienes recientemente dejaron de ser legisladores nacionales. El vicepresidente de Fejuve, Pedro Luna, y el concejal Carlos Coca ven afanes políticos en las designaciones.

Además, Coca y Luna cuestionan que Tellería sume dentro de su gabinete a políticos por encima de personal técnico que haga gestión antes que campaña para algún partido con miras a las elecciones subnacionales.

“Lo que están haciendo es buscar sus apetitos personales. Tellería está usando la Alcaldía para hacer campaña, por eso está nombrando a dirigentes y expolíticos en su gabinete para que sean sus operadores”, dijo Luna.

Asimismo, Coca lamentó las designaciones que hizo Tellería: “Vemos que está convocando a dirigentes y exdiputados para comprometerles y que no le fiscalicen, porque cree que está designado hasta que se termine la gestión”.

Según la declaración jurada que ambos exlegisladores presentaron a la Contraloría General del Estado, Bustamante asumió como director de Deportes el 29 de octubre y Castro asumió funciones en el municipio el 11 de noviembre.

Al respecto, Tellería justificó esas designaciones porque “ellos dejaron sus cargos antes de ser designados” y que ambos tienen bastante experiencia en esos sectores que fueron destinados.

“La anterior semana me dijeron que era manfredista. Con la designación del Intendente me dijeron del otro partido y ahora, con Bustamante y Castro, dicen que estoy haciendo política; no es así”, dijo.

Siguió: “Yo estoy buscando personas que quieran colaborar con la gestión en ese periodo corto que tengo, porque mi nombramiento es por 30 días”.