Cochabamba registró 4 sismos el último mes, sin reporte de daños

Cochabamba registró cuatro sismos en el último mes en las provincias de Quillacollo, Carrasco y Cercado, según el informe del Observatorio de San Calixto. La Gobernación informó que el temblor del martes no causó daños.



El primer sismo superficial de este mes se registró el 4 de noviembre en la provincia Tiraque a las 21:35 a una profundidad de 16 kilómetros y de una magnitud de 2,6 en la escala Richter. El segundo fue el 7 de noviembre también en Tiraque a las 11:14 a una profundidad de 8,1 km y una magnitud de 3,2.



El tercero tuvo lugar el 10 de noviembre en la provincia Carrasco a una profundidad de 3,5 km y una magnitud de 3,2 en escala de Richter.



El cuarto fue el más fuerte en comparación a los tres anteriores y se registró en la ciudad el 24 de noviembre a las 21:19, además de algunos municipios del eje metropolitano. Se trató de un sismo superficial de 2 km de profundidad y 3,5 de magnitud.



El temblor se considera pequeño en la escala de medición de 3,0 a 6,9, porque causa poco daño.







Gobernación



El jefe de la Unidad de Riesgos de la Gobernación, Eberth Romero, informó que tras el temblor ocurrido el martes no se registraron daños personales ni materiales y que se encuentran en constante coordinación con Defensa Civil.



Romero recomendó a la población que en estos casos de movimientos telúricos, sismos o temblores debe mantener la calma, siempre ubicarse en lugares seguros, y en caso de que vivan en estructuras elevadas, como edificios, no deben utilizar los ascensores.



“Cualquier otro sistema de capacitación que requieran las unidades privadas o públicas, la Gobernación tiene una unidad que está dispuesta a brindar esta capacitación para el bien de la población”, concluyó.