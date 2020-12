Armando Mita, nuevo director del INRA en Cochabamba

El abogado Armando Mita Zárate es el nuevo director del INRA en Cochabamba tras ser posesionado ayer por el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Alejandro Machicado, por encargo del ministro del área, Edwin Characayo, según un comunicado de la institución.

“Mi compromiso con la institución es trabajar conforme a los principios de ética y sobre todo transparencia", dijo Mita.

Explicó: "Estamos dispuestos para dar seguridad jurídica a nuestros compañeros del área rural para poder consolidar la Reforma Agraria".

La nueva autoridad aseguró que tiene mucha experiencia agraria por lo que aseguró que "le pondrá todo el hombro para levantar a la institución y atender las necesidades del sector campesino, intercultural y productor agrario.

Sectores

Por su parte, la ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Carrasco Tropical, Patrocinia Peña, pidió a Mita trabajar con responsabilidad y sobre todo unidad con los sectores agrícolas de la región.

“Yo quisiera pedir que trabajemos unidos, no hagamos quedar mal a nuestro presidente Luis Arce, pedirle a nuestro director que trabaje con su pueblo, que no haya esas barreras como antes había gente invitada y no te atendía”, reflexionó el dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Emilio Huanca.

Mita Zárate es abogado de profesión y tiene amplia experiencia en materia de saneamiento de tierras y procedimiento agrario, según el comunicado del INRA.