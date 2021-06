Gobernación insta apoyo para 400 contratos de salud y decidirá sobre cuarentena

El gobernador Humberto Sánchez busca apoyo del Gobierno nacional para renovar 400 contratos de salud y así enfrentar la tercera ola de la pandemia, debido a que muchos terminaron o están pronto a finalizar.



Por ello, ayer el Gobernador viajó a La Paz para reunirse con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el de Salud.



Uno de los propósitos es que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) renueve más de 400 contratos del personal de salud que conforman las brigadas de rastrillaje y de los médicos y enfermeras que trabajan en diferentes hospitales atendiendo pacientes con Covid-19.



El secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, Juan Carlos Solá, dijo que Sánchez también gestionará recursos para efectivizar los presupuestos inscritos en la Gobernación. “Es decir, la liquidez con la que tiene que contar Cochabamba para atender las diferentes necesidades y emergencias que estamos viviendo”, dijo.



Se tiene previsto que el Gobernador brinde este jueves un informe de los resultados de sus gestiones.



Ante la falta de personal se ha reducido las pruebas antígeno nasal para detectar el Covid-19, por ejemplo, en el coliseo de la Costanera, que era uno de los puntos más concurridos.

Cuarentena



El Gobernador dictará una resolución departamental este jueves sobre la cuarentena.



Esta vez no se convocará al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), porque no se ha superado los mil casos diarios. El acuerdo de la última reunión fue llamar a los representantes sólo si se supera esa cifra.



La resolución se basará en el informe de la Sala Situacional que recomendó mantener la restricción de horarios de lunes a viernes y cuarentena rígida los sábados y domingos.



El Sedes, además, dijo que si bien hay una disminución de casos aún no es suficiente para estar en una fase segura. Se necesitan bajar a 50 casos al día para aplanar la curva de contagios.