Sedes garantiza protección del 78% de la 1ra dosis de la vacuna Sputnik

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V garantiza hasta un 78% de inmunidad para que el paciente pueda protegerse de la Covid-19, luego de que el proceso de inmunización fuera interrumpido por demoras en el arribo del refuerzo.



El jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, ratificó ayer que el Ministerio de Salud aún no emitió ningún comunicado oficial sobre la fecha en la que arribarán más segundas dosis.



“La primera dosis nos genera una efectividad de entre el 72 y 78% en relación al proceso de inmunidad. No tenemos ningún comunicado oficial por parte del Ministerio de cuándo sería la fecha en la que arribarían estas segundas dosis de la Sputnik V, por lo que pedimos su comprensión y que aguarde, considerando que la segunda es un componente completamente diferente de la primera”, afirmó.



Reiteró que por esta situación se reprogramó las fechas de vacunación, por lo que las personas que hayan sido inmunizadas después del 27 de abril con la Sputnik V tendrán que esperar.



En Cochabamba al menos 118.000 personas recibieron la primera dosis de la vacuna rusa, pero a la fecha sólo se recibieron 3.920 dosis, por lo que alrededor de 114.080 requerirán el segundo componente en próximos meses, de acuerdo a datos proporcionados por el Sedes.



Acotó que según investigaciones internacionales los anticuerpos de las primeras dosis permanecen entre 250 a 300 días, pero que la segunda dosis aumenta la efectividad de la protección a un 92%.



Sobre la posibilidad de combinar con otras vacunas, el jefe de Epidemiología sostuvo que no hay estudios para intercalar biológicos de diferentes industrias.



Ante la alternativa de reiniciar el esquema de vacunación, enfatizó que para ello las personas deben aguardar ocho meses.



“Se debe aguardar mínimamente entre 6 a 8 meses, pues en ese periodo los anticuerpos continúan circulantes y, por ende, la administración de otra dosis de vacuna podría generar una reacción inflamatoria severa”, complementó.

Otras vacunas



En cuanto a las segundas dosis de otras vacunas como Sinopharm y AstraZeneca, informó que estás se aplican sin inconvenientes.



En un recorrido este medio constató que en puestos de vacunación masiva como el campo ferial hay bastante concurrencia para recibir la segunda dosis de la Sinopharm.



Sobre la distribución de la vacunas Janssen de Johnson & Johnson, Mamani aseveró que los municipios que agoten sus dosis disponibles las recibirán, pero que aún no hay solicitudes.



Uno de los municipios que ya solicitó este biológico es Quillacollo tras agotar su stock de vacunas, pero recibió otro lote de 5 mil dosis de Sinopharm, debido a que la red de salud aún tenía un remanente, dijo la secretaria de Salud de la Alcaldía, Giovanna Colodro.

Prevén aplicar J&J la siguiente semana



La secretaria de Salud de la Alcaldía de Quillacollo, Giovanna Colodro, anticipó que esperan aplicar la Janssen de Johnson & Johnson la próxima semana, debido a que se aceleró el proceso de vacunación en ese municipio.

Precisó que a la fecha en el municipio se aplicaron 45 mil vacunas, entre primeras y segundas dosis, un promedio de 800 por día.

“Vamos a terminar en un par de días el lote que nos entregaron. Tenemos habilitado un punto de vacunación masiva frente al hospital Benigno Sánchez, la Janssen queremos destinar a Misicuni para facilitar el trabajo al personal de salud”, finalizó.