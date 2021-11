A inicios de la cuarta ola, hay 35 municipios con casos de Covid-19

A inicios de la cuarta ola de Covid-19 en Cochabamba, 35 de los 47 municipios del departamento reportan casos activos y un crecimiento “moderado” de contagios, según informó ayer el Sedes.



El 78 por ciento de los municipios, es decir, 35, aún tienen pacientes con covid. En tanto, que 12 municipios, el 22 por ciento, no tiene casos notificados.



Cercado es el que más casos concentra, 766 de 1.720. L ugo está Quillacollo con 193, Sacaba con 129, Tiquipaya con 89, Colcapirhua 75 y Vinto 77 (ver infografía).



Los municipios con menos casos son Pocona, Vacas, Tacopaya y Sacabamba, que sólo tienen un caso activo.



El departamento lleva tres semanas consecutivas con más de 500 casos, pero la tasa de crecimiento diario se mantiene en 1,3. “Seguimos con un crecimiento proporcional, no exponencial, no hemos duplicado los casos”, informó el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.



La semana epidemiológica 44, del 31 de octubre al 6 de noviembre, se cerró con 566 casos, 81 menos que la anterior, en la que había 600.



“Tenemos un promedio diario de 81 casos a diferencia de la anterior semana que teníamos más. Se observó un descenso de 13 por ciento”, detalló.



“Los casos de incremento de las últimas cinco semanas corresponden a la cuarta ola, pero no hay un crecimiento exponencial”, remarcó.

Casos reportados



Hasta la penúltima semana epidemiológica, Cochabamba reportó un promedio de 98 casos por día. En la última se redujo a 81. Sin embargo, se hará un análisis del comportamiento luego de la Feria Internacional de Cochabamba.

El domingo se registraron 23 casos de Covid-19 y 24 recuperados. Sin embargo, se espera que los laboratorios reporten o actualicen datos en la semana.

La secretaria de Salud de la Gobernación, Daysi Rocabado, instó a la población a vacunarse contra el coronavirus. Dijo que esta medida ha logrado que se reduzcan los casos graves.