Padres responsables luchan por ser ejemplo y sacar adelante a sus hijos

Esfuerzo, amor, sacrificio y dedicación son algunas de las cualidades que han convertido a Juan Carlos Mendoza Nina y José Luis Ramírez Espinoza en padres ejemplares que luchan a diario para sacar adelante e inspirar a sus hijos a ser mejores personas.

Listo para lavar vehículos, así encontramos a Juan Carlos, un padre excepcional que trabaja en El Prado de la ciudad de Cochabamba para que sus tres hijos puedan cumplir sus anhelos de salir profesionales.

Hace 15 años, el progenitor se hizo cargo de la crianza de sus hijos luego de que la madre los abandonara por problemas de alcoholismo.

“Mi hijo mayor tiene 22 años, él trabaja de día y estudia de noche; mi otra hijita está estudiando en un instituto, y la tercera todavía está en colegio. Tengo que madrugar para preparar el desayuno y luego irme a trabajar”, relató.

Con un trapo y balde en mano, Juan Carlos se esmera a diario para atender los clientes que llegan a la avenida José Ballivián en busca de sus servicios.

Con 30 años de experiencia, el padre se siente orgulloso de poder organizar su tiempo para trabajar y cuidar a sus hijos.

“Los clientes me han tomado cariño, me apoyan. Empiezo a las 7:30 y me quedo a veces hasta las 15:00 o 18:00, me apuro para ir a cuidar a mis hijos y preguntar por las tareas o qué necesitan”, remarcó.

Mendoza exhortó a los padres a siempre dialogar y recomendar a sus hijos que eviten malas compañías y vicios.

“Y a los hijos les digo que siempre vayan adelante, que nunca miren atrás y que apoyen a sus padres, porque ellos trabajan y se sacrifican para que ellos sean mejores”, complementó.

José Luis Ramírez es otro padre y abuelo excepcional que continúa apoyando a sus hijos pese a que ellos ya se desempeñan como médicos y educadores.

“El papá no quiere nada, sólo amor y cariño”, aseveró el comerciante de revistas, periódicos y alimentos.

El canillita mencionó que el mejor regalo que un papá puede recibir es que ver a sus hijos superarse. Su amor de padre motivó a José Luis a cuidar a su nieta y a apoyar a un familiar con discapacidad, el hermano de su esposa.

“Ser abuelo es otra vida, es como un suero que me permite recordar que soy papá.Con un nieto, uno tiene ganas de vivir con mayor intensidad y, como ya tienes experiencia, eres más tolerante”, afirmó.

Ramírez disfruta de la compañía de su nieta, mientras cuenta que se esforzó para que sus hijos estudien en colegios de prestigio y no les falte nada.

Relató que en los 43 años que oferta productos en un kiosko de la plaza 14 de Septiembre ha tenido la oportunidad de conocer a personalidades que lo impulsaron a ser un mejor padre.

Dijo que el mejor legado que se puede dejar a los hijos son los valores e inspirarlos a ser personas responsables.

Reconocimientos



Con el propósito de festejar el Día del Padre, el Concejo Municipal de Cochabamba entregará este lunes distinciones a cuatro progenitores con historias de superación.

La concejala Daniela Cabrera informó que en la categoría padre biológico serán reconocidos Miguel Miltón Terrazas y Claudio Borda Gómez.

“El primero es un padre con discapacidad auditiva que pese a todo se ha superado, y el otro ha trabajado en favor de comunidades rurales”, detalló.

Cabrera agregó que como padres adoptivos serán distinguidos Limber López Cárdenas y Walter Acosta Lozano.