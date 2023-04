Padres vuelven a bloquear por falta de señalización en la Panamericana

Los padres de familia de la unidad educativa Cámara Junior volvieron a bloquear este miércoles la avenida Panamericana en demanda de señalización vial y seguridad tras el accidente de tránsito que dejó un muerto y una niña herida.

“La verdad es una lástima que después del primer bloqueo que tuvimos se nos hagan la burla. Se nos prometen mejoras, pero no se ven. La Alcaldía vino, pero no cumplió ni con las cámaras de vigilancia ni con el semáforo. Es una Alcaldía incompetente que no soluciona”, reclamó la vicepresidenta de la escuela.

La movilización de los padres coincide con otras que se registran en la ciudad, pero tiene un pedido específico para la Alcaldía de Cochabamba que es contar con medidas que resguarden a los niños en esta zona escolar.