Manfred Reyes Villa: “No busco una reelección, sino dejar a Cochabamba como la mejor ciudad”

La mañana del 3 de mayo de 2021, cientos de ciudadanos se concentraron en la plaza principal para brindar su apoyo al alcalde electo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, posesionado tras lograr más del 55 por ciento de los votos.

Hoy, en su segundo año de gestión municipal, destaca la estabilización de la Alcaldía que quedó “totalmente endeudada”, la dotación de agua a la zona sur, las nuevas vías estructurantes, las áreas verdes, el remozado de la ciclovía, la digitalización de varios servicios rumbo a una ciudad inteligente, entre otros logros.

La autoridad habló con Los Tiempos sobre sus proyectos y planes a futuro que asegura son posibles con el apoyo de la población “pagando sus impuestos y logrando llevar adelante este tipo de obras”.

- ¿Cuáles son sus desafíos para los próximos dos años?

- Uno es la laguna Alalay que tenemos que sí o sí hacer un proyecto. Vamos a ver de cambiar toda la iluminación de la ciudad, hacer algunos distribuidores donde hay aforos importantes y lograr que realmente Cochabamba sea la primera ciudad en desarrollo humano. Estamos velando también por el crecimiento económico de la ciudad apoyando, por ejemplo, la Fexco que va a ser una de las mejores ferias porque se está haciendo gestión con experiencia, con conocimiento, con cariño y con apoyo del pueblo.

- ¿Cuál es su relación actual con la zona sur antes considerada del MAS?

- Yo creo que ellos apoyan más que a un partido político a la gestión que estamos haciendo porque ellos son los que se benefician con agua, alcantarillado, puentes, asfaltados, centros de salud, colegios, todo lo que van pidiendo. Ellos ven que estamos trabajando 24/7, ven que el alcalde está de lunes a domingo trabajando, fines de semana estamos con ellos, entonces eso significa realmente confianza en un alcalde que está haciendo obras que es lo importante.

- ¿Tiene proyectos u obras en otras zonas?

- Se hace en todas las zonas. En la norte hemos entregado pavimento rígido, centros culturales, jardineras. Tenemos dos proyectos de hospitales para el este y el oeste. Ya tenemos los terrenos, los proyectos, estamos viendo la calificación del Sedes para que ya veamos el tema de financiamiento y Cochabamba con eso tenga dos hospitales más.

- ¿Cómo describe su relación actual con el MAS? En las redes sociales, la gente considera que está aliado y que por eso sus procesos se paralizaron.

- Bueno, yo no tengo ninguna alianza con nadie, lo que yo tengo es la razón porque yo he presentado en la CIDH un recurso que ha sido admitido y eso ha paralizado absolutamente todo (los procesos en su contra). Y a los tres que me he presentado porque he querido hacerlo, he sido totalmente absuelto porque no tienen ni pies ni cabeza, ha sido más una persecución política. Entonces, eso no significa una alianza con nadie, eso significa que estamos trabajando en función de restablecer la justicia.

- Se eligió a una nueva directiva del Concejo Municipal entre acusaciones de traición y transfugio político. ¿Qué opina de esta situación? ¿Cómo trabajarán?

- Lo que han elegido es una directiva del MAS del ala dura, no han elegido una directiva de Súmate. Toda vez que ha habido una reunión previa con mi persona día antes, estaban de acuerdo en dar continuidad a la gestión. De la noche a la mañana hay un contubernio y resultan dos concejales que ya sabíamos, ya meses antes me decían “van a traicionar”. Llegado el momento se hacen elegir en una desesperación, en una angurria política con falta de ética con los votos del MAS, eso se llama transfugio político y nosotros vamos a activar todos los procesos jurídicos legales. No pueden traicionar la voluntad de un pueblo.

- Y ¿qué opina del apoyo que brindó a ambas concejalas el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina?

- Para mí no es extraño que Doria Medina apoye a uno o a otro si era candidato de Jeanine Áñez y luego la ha dejado, no es ninguna sorpresa que apoye. Qué no diera a que haya crisis en Cochabamba. Esos partidos están acostumbrados a los contubernios, ese tipo de tratados.

- ¿Qué pasará con los procesos contra el exalcalde José María Leyes? ¿Qué opina de su supuesta fuga?

- En ese tema yo no meto, yo no tengo nada contra nadie, yo no estaba acá.

Lo único que siempre se dice a la justicia es que sea justa, que no sea abusiva, que hagan seguimiento. Y para que vean la diferencia, a uno lo persiguen, a otro se le cae el puente y está feliz, bien gracias, entonces esa es la ley en Bolivia.

- ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas? ¿Buscará una reelección o irá a las nacionales?

- Yo ya no preveo ninguna reelección, yo preveo dejar a Cochabamba como la mejor ciudad de Bolivia para que algún día me recuerden como la dejé hace muchos años, era la primera ciudad en desarrollo humano, eso es lo único que yo pretendo.

- ¿Qué mensaje les da a las cochabambinas y cochabambinos?

- Mientras estemos con el pueblo tenemos la gobernabilidad, no importan las traiciones, porque aquí con quién gobernamos es con el pueblo, con los distritos, mientras estemos gobernando con el pueblo, Cochabamba va a ser la mejor ciudad de Bolivia.