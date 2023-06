Quillacollo invita a la Feria Agropecuaria y de las Flores

Para el director de la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (Adecine), Germán Monje, y los cineastas nacionales, es urgente la aprobación de la Ley del Cine y Audiovisual... Ver más Monje: La falta de una ley del cine impide a los productores acceder a fondos

El filme “Los de abajo”, del cineasta tarijeño Alejandro Quiroga, tiene hasta la fecha dos galardones en su haber y su director no descarta seguir cosechando estrellas, aunque admite que su mente no... Ver más Alejandro Quiroga: Mi mente no está limitada a seguir o conseguir galardones

La directora francesa Justine Triet ganó este sábado la Palma de Oro del 76º festival de Cannes por "Anatomie d'une chute", un drama judicial, convirtiéndose en la tercera directora consagrada en la... Ver más Cannes otorga la Palma de Oro a una directora por tercera vez en su historia