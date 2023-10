Médicos ven que filas siguen en hospitales por falta de ítems; el Sedes realiza estudio

En Cochabamba, la crisis de personal en el sistema de salud genera un desafío constante. Los médicos señalaron que las largas filas en los hospitales son el resultado de una falta significativa de ítems, y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) está tomando medidas para abordar esta preocupación.



El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Carlos Iriarte, explicó que el sistema de salud enfrenta, desde hace más de una década, un déficit de personal en todo el país. En el caso de Cochabamba, actualmente enfrenta una falta de aproximadamente 900 médicos, y el déficit general en el personal de salud, que incluye a médicos, enfermeras, bioquímicos y personal de apoyo en los centros de salud, se estima en 5 mil funcionarios.



Recientemente, en el Hospital del Norte, un incidente subrayó la gravedad de la situación. Una mujer y sus dos hijas víctimas de feminicidio en grado de tentativa intentaron ingresar al hospital, pero se encontraron con un aparente colapso, según denunciaron, por lo que tuvieron que optar por el servicio privado.



Este hecho llevó a la Alcaldía de Cochabamba a exigir informes de los jefes de guardia y de emergencias del hospital. Además, el alcalde Manfred Reyes Villa anunció que los médicos que negaron la atención a estas víctimas enfrentarán despidos, y se realizará una auditoría en el Hospital del Norte.



Sin embargo, la falta de personal médico no es un problema nuevo y, hasta el momento, el Gobierno no ha proporcionado una solución definitiva, señaló Iriarte. Informó que realizaron solicitudes al Ministerio de Salud para aumentar el número de personal médico y buscaron reuniones de coordinación con la ministra de salud, María Renée Castro.



Según Iriarte, el sistema de salud no puede seguir sosteniendo esta falta de personal a largo plazo, ya que sigue habiendo filas de pacientes necesitados de atención médica en todos los establecimientos de salud, tanto en el subsector público como en el sector de seguridad social.



La directora del Sedes, Cintia Rojas, confirmó que realizan gestiones para adquirir los ítems necesarios de acuerdo con un estudio técnico que se está llevando a cabo en la Unidad de Recursos Humanos “para ver realmente la necesidad por municipios”. El sector salud no descarta medidas.