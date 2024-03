Alcaldía dice que sin estudio no se modificará el pasaje urbano

El Comité de Transporte de Cochabamba se reunirá este martes para tratar la solicitud de la Federación del Autotransporte de realizar un estudio técnico de costos para nivelar el pasaje en el transporte público; además, ese día, se analizarán los dos conflictos de líneas suscitados la semana pasada.

De acuerdo con el director de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba, Hever Rojas, en caso de no existir un consenso en el Comité de Transporte y no aprobarse el estudio técnico, no se autorizará ninguna nivelación o incremento en pasajes.

“La reunión se realizará el martes 5 de marzo a las 14:30 en ambientes de Movilidad Urbana; primero, se dará lectura a la solicitud que presentó el transporte referida a las tarifas, y luego se abordarán los conflictos entre líneas, son tres temas que están en agenda”, adelantó Rojas.

Asimismo, el Director de Movilidad Urbana explicó que el transporte está solicitando un análisis de los costos actuales de la canasta familiar y los efectos de la variación del cambio del dólar que estaría generando un incremento en el precio de los repuestos e incidiendo en el costo de operaciones del transporte.

Por otra parte, Rojas indicó que será importante conocer la posición de los representantes de distritos, mancomunidades y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve).

“Si los sectores que representan a la sociedad están de acuerdo en que se realice un estudio de costos, se emitirá un pronunciamiento para este estudio conforme lo establece la norma. Nosotros, como Alcaldía, vamos a pedir el cumplimiento de la Ley General de Transportes, que establece calidad, confort y seguridad en el servicio”, añadió.

Mientras, el alcalde, Manfred Reyes Villa, ratificó que el tema tarifas debe pasar por el Comité de Transporte para que se apruebe o no el estudio.

Procedimiento

Si en la reunión de este martes se aprueba la realización del estudio técnico de costos, se convocará a otra reunión en la que participarán instituciones y organizaciones que no son parte del comité, es el caso de la Universidad, la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) y los representantes padres de estudiantes de primaria.

En caso de aprobarse la realización del estudio técnico, este podría estar concluido en cinco semanas; en las dos primeras, se establecería el costo de cada uno de los insumos, como llantas, baterías, lubricantes, pastillas, balatas y otros, además del costo de mantenimiento y reparación de un vehículo.

En las semanas 3 y 4, se llegaría a conocer la cantidad de usurarios a los que atiende el transporte público, y en la 5, se presentarían los resultados.