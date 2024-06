Semapa y Misicuni chocan por rebalse y mercado del agua

El rebalse de agua en el tanque de Takoloma, reportado el fin de semana, generó una nueva disputa entre el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) y la empresa Misicuni, que se culpan mutuamente por el incidente, además de chocar por el tema de la dotación del agua a la zona sur.

El gerente general de Semapa, Luis Prudencio, explicó que la dificultad se presentó en el tanque de Takoloma, que recibe agua del cárcamo de bombeo de Uspha Uspha a través de una tubería administrada por Misicuni.

“Ese manipuleo que ha habido no ha sido el adecuado y ha ocasionado que haya un rebalse en el tanque de Takoloma, un rebalse que hemos permitido que suceda para no dañar la tubería”, informó.

Acusó a Misicuni de no estar preparada para manejar emergencias, “pero sigue con esa competencia desleal de llevar agua a los distritos”. Indicó que presentarán una queja formal ante la Autoridad del Agua.

Por su parte, el presidente de Misicuni, Oscar Zelada, rechazó las acusaciones. Aclaró que el tanque no está bajo su control directo. “El operador de Misicuni coordina con el operador de Semapa para hacer los bombeos correspondientes y, con documentación en mano, quiero demostrar el WhatsApp de la coordinación para el bombeo”, señaló.

Añadió que la llamada de alerta sobre el rebalse fue realizada por vecinos, no por el operador de Semapa. “Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, creo que el operador no estaba en el tanque”, dijo. Misicuni también informará a las autoridades.