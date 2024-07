Reyes Villa va a China para “traer” una planta de buses eléctricos a Cochabamba

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, viaja hoy a la República Popular China, donde firmará un memorando de entendimiento con una empresa fabricante de buses eléctricos para instalar “una fábrica o una ensambladora de micros chinos” movidos por esa energía, declaró ayer.

Reyes había anunciado su viaje a China hace poco más de un mes a su retorno de Río de Janeiro donde asistió a un encuentro de líderes mundiales, funcionarios gubernamentales, inversores, y ejecutivos empresariales organizado por la fundación FII (Instituto Iniciativas de inversión futura) que debatieron temas como la transición energética y el desarrollo sostenible.

“He sido invitado a China para traer una fábrica. Yo estoy detrás de vehículos eléctricos. Quiero que se cambien los buses normales por eléctricos. Ya hay una fábrica china con la que hemos conversado”, dijo entonces el alcalde cochabambino.

“Es lo que se necesita para nuestra ciudad. Ya no necesitaremos más diésel, ya no necesitaremos más gasolina, pero además podremos mejorar el medio ambiente en nuestra ciudad de Cochabamba”, dijo la principal autoridad del municipio, al término de un acto de entrega de mil documentos que permitirán regularizar la construcción de lotes y edificaciones que no cuentan con autorización municipal.

Reyes Villa precisó que “a la alcaldía (el viaje) no le cuesta un peso, en absoluto, por si acaso, y acuérdense que la vamos a traer (la fábrica de buses eléctricos) y va a estar en el corazón de Bolivia”.

Fábrica china requiere de dos hectáreas

La empresa china interesada en instalar una planta en Cochabamba “necesita 20 mil metros, dos hectáreas, para emplazarse en el municipio, explicó Reyes Villa antes de precisar que “ya se tienen dos terrenos” para proponerlos.

Según el alcalde, la fábrica de buses eléctricos venderá sus vehículos a otras ciudades de Bolivia e “inclusive a otros países como Perú, Chile, incluido Brasil.

“Así vamos a poder cambiar la herramienta de trabajo de todos los hermanos transportistas, como yo he hablado con ellos”, señaló.