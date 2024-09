Alcaldesa denuncia que los bloqueadores les tendieron una “trampa” en K’ara K’ara

La alcaldesa suplente, Marcela Vidaurre, denunció este martes que los bloqueadores de K’ara K’ara los traicionaron al recibirlos con pedradas cuando acudieron a una convocatoria de diálogo.

“Queremos denunciar a la población cochabambina que hoy por la mañana hemos sido objeto de una trampa cobarde de parte de la gente que está en K’ara K’ara, que con seguridad tenemos la certeza que ellos no son de ahí. Hemos ido a dialogar, a través de un medio de comunicación muy gentil, con el presidente y dirigentes de la Fejuve, comerciantes y la Defensoría del Pueblo. Hemos bajado de las movilidades y hemos caminado unos pasos y hemos recibido una lluvia de pedradas y hemos tenido que retroceder, y hay cuatro movilidades afectadas”, declaró.

Manifestó: “Eso no se hace, cuando se convoca al diálogo no se hace, no se traiciona”.