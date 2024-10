Debido a bloqueo evista se suspende entrega de desayuno escolar en Cochabamba

La entrega de desayuno escolar en Cochabamba se suspende desde mañana debido a que los bloqueos evistas impiden la llegada del alimento y materias primas de Santa Cruz, La Paz y Oruro.

“A partir de mañana se está agotando todo lo que es desayuno escolar, las empresas están preocupadas porque no les ha llegado el producto materia prima. No está llegando la kañawa, el amaranto, la quinua. Los bloqueos causan que unos 170 mil niños dejen de percibir este alimento”, dijo el presidente del Concejo Municipal, Diego Murillo.

La secretaria de Desarrollo Humano de la Alcaldía, Jenny Rivero, lamentó la crítica situación que causan los bloqueos que cercan a Cochabamba por 17 días.

“Cuando se ha visto en la historia de Bolivia que la justicia vaya a las calles pidiendo libertad para un pedófilo. Con los bloqueos (los proveedores) no pueden cumplir con la provisión de estos alimentos y las empresas de nuestra ciudad no pueden fabricarlo porque no están llegando los insumos”, dijo.

La representante de los Padres de Familia de Cercado I, Marcela Vargas, pide al Gobierno nacional desbloquear y lamenta que se afecte la alimentación de sus hijos.

“No hay dinero para cocinar y el alimento para nuestros hijos no está llegando, (por bloqueos) los niños no tienen color político, no saben que es el MAS, están perjudicando a los niños. A la gente que bloquea, que también son padres como nosotros, no es correcto jugar con la alimentación de nuestros hijos”, reclamó.