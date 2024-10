La falta de diésel frena el recojo de basura y obras en las alcaldías

La escasez de diésel por los bloqueos afecta la ejecución de obras y el acceso a servicios básicos en los municipios de Cercado y Quillacollo.



Desde la pasada semana, la basura no se recoge en los barrios de Quillacollo por falta de combustible. El secretario general de la Alcaldía, Gilmar López, informó ayer que el servicio está limitado y que se hicieron ajustes para evitar la acumulación de residuos sólidos.



“Hemos habilitado puntos de acopio específicos para recoger la basura, tampoco estamos dejando de atender con el servicio a las unidades educativas ni a los centros de salud”, aclaró.



Sin embargo, López reconoció que la Empresa Municipal de Aseo de Quillacollo (EMAQ) no está trabajando al 100 por ciento por la carencia de diésel para los equipos pesados.



En un recorrido, Los Tiempos constató ayer que, por la suspensión del servicio, los vecinos comenzaron a dejar sus bolsas de basura en las calles y aceras.



Algunos vecinos indicaron que esta es la segunda semana que el carro basurero no circula por su zona.



Respecto a la ejecución de obras, el secretario general indicó que priorizan algunos proyectos y que esperan retomar el resto cuando la situación mejore.



En Cercado, el panorama es similar. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), Dennis Rosales, sostuvo que el 90 por ciento de la maquinaria está paralizada por la falta de combustible y el diésel de reserva se usa sólo en casos de emergencia.



Comentó que, por la dificultad, el trabajo de limpieza de las torrenteras, canales y ríos se realiza de forma manual. “El avance es del 88 por ciento y se tienen 10 cuadrillas, pero la meta es cumplir antes de la época de lluvias”, concluyó.