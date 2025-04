Bloqueadores suspenden la obstrucción del ingreso al botadero hasta el 21 de abril

Tras dos semanas de obstruir el acceso al botadero de de K’ara K’ara los bloqueadores determinaron anoche suspender su medida de presión hasta el 21 de abril y advirtieron que depués de ese plazo cerrarán definitivamente el relleno sanitario municipal.

Los movilizados firmaron un acuerdo de cinco puntos, al cabo de una reunión con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la Alcaldía, la Policía y el Arzobispado de Cochabamba.

“Se ha establecido que hasta el 21 de abril van a ingresar los camiones de basura y hasta (ese día) la Alcaldía tiene que buscar un lugar para llevar (los desechos).Desde el 21 no va a ingresar ni un solo camión”, dijo Del Castillo.

La reunión entre los vecinos de K’ara K’ara, personeros del Ministerio de Gobierno, la Alcaldía y el Arzobispado comenzó pasadas las 19:30 en el punto principal de bloqueo, ubicado en el ingreso al vertedero municipal.

Los movilizados pidieron la intervención de autoridades nacionales porque “no confían” en la Alcaldía.

La Alcaldía pidió más tiempo para el cierre del botadero y anunció la construcción de una moderna planta de tratamiento de residuos.

El Tribunal Agroambiental de Cochabamba resolvió el jueves dar plazo hasta el 21 de abril para el cierre del botadero. El acuerdo señala que este fallo deberá ser cumplido.

El dirigente Everth Quispe detalló que “los hermanos de K’ara K’ara han decidido aguantar esta terrible contaminación por dos semanas más”.

“El 21 de abril la Policía va a venir a cerrar el botadero, en cumplmiento del fallo judicial. Si no cumplen, K’ara K’ara se va a levantar de nuevo. No tenemos miedo y si no cumplen vamos a cerrar. Estamos dando un cuarto intermedio sanitario”, dijo.

Quispe fue denunciado por dirigir los bloqueo. Según Del Castillo, la orden de aprehensión en su contra quedó anulada por la justicia.

El bloqueo en el ingreso principal del botadero de K’ara K’ara cumplió ayer 14 días. Se calcula que más de 8.000 toneladas de basura fuerin depositadas en las calles de la ciudad de Cochabamba.

La medida de presión afectó también el retiro de los residuos hospitalarios, qbuena partye de ellos, infecciosos, lo que puso en riesgo la seguridad sanitaria de los centros médicos.

El Colegio Médico de Cochabamba alertó ayer que la acumulación de basura estaba causando un elevado riesgo sanitario.

La basura inundó los alrededores de todos los mercados y áreas verdes y muchas calles y avenidas de la ciudad.

Levantan procesos contra dirigentes

Uno de los puntos del acuerdo es que los procesos contra los dirigentes por los bloqueos de K’ara K’ara sean levantados.

El dirigente Everth Quispe fue denunciado por el presidente cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, por la presunta comisión de los delitos de impedir o estorbar el ejercicio de funciones y delitos contra la salud pública.

El ministro Eduardo del Castillo aseveró que la orden de aprehensión contra Quispe fue levantada y que ningún dirigente será procesado por la protesta.