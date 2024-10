Transportistas advierten con toma de refinería

El transporte público de Cochabamba se declaró ayer en emergencia. Exigen una solución a los bloqueos, que mantienen 18 días aislado al departamento.



El sector advirtió que, en caso de no resolverse el conflicto en estos días, se tomará la refinería Gualberto Villarroel de Valle Hermoso.



“Nuestras unidades están guardadas. Si la semana pasada estábamos trabajando con el 30 por ciento , ahora sólo está el 15 por ciento. No tenemos diésel, no tenemos con qué pagar al banco, no tenemos qué llevar a nuestras casas”, señaló el presidente de la Central de Radio Urbano, Gualberto Sánchez.



Anunció que, en caso de que los bloqueos continúen, se asumirán acciones radicales.



“Se han animado a amenazar con cerrar las llaves de Escalerani y Misicuni. Es hora de unirnos y salir a las calles. Es más queremos anunciar si en estos días no nos da una solución, el transporte urbano va a tomar Yacimientos”, añadió.



Por su parte, ejecutivo del Transporte Federado, José Orellana, dijo que existe desesperación entre sus afiliados y más aún en quienes están varados en las carreteras, por lo que pidieron “evacuar” a todos los transportistas que están afectados de manera directa.



“Esto no puede continuar, hacemos un grito desesperado, no pueden imponerse unos pocos a los intereses de los cochabambinos”, añadió



Asimismo, el presidente de Aramco, Mauricio Leoni pidió a la ciudadanía a que se “unan al unísono y estar en las calles”.



“Hago un llamado a la ciudadanía, a las instituciones, a la universidad, a las mujeres cochabambinas es la única manera de defender nuestros derechos”, afirmó el representante.