Pacientes renales en alerta por falta de insumos y medicinas

Los pacientes renales están preocupados por la falta de insumos, catéteres y medicamentos que se requieren para la diálisis. Los enfermos anunciaron que, en caso de no tener una pronta solución por parte de las autoridades de salud, instalarán un piquete de huelga de hambre.



El representante nacional de los enfermos renales, José Alcócer, detalló que en Cochabamba se carece de medicamentos, como la heparina, y otros insumos que aún no consigue la administración del hospital Viedma.



“Nos han indicado que hasta el 20 de noviembre van a conseguir. Los compañeros de los centros privados estamos preocupados porque si no hay heparina, vamos a tener que parar la diálisis y eso no puede suceder”, lamentó.



El dirigente aseguró también que los encargados de los centros de diálisis conocen la situación y les explicaron que en el caso de la heparina no pueden adquirir la misma cantidad de lotes por el alza de precios. En el caso específico de este medicamento, el alza fue del 50 por ciento, por lo que no pueden adquirir la misma cantidad.



Las carencias ponen en riesgo la vida de 1.210 enfermos renales, afirmós.