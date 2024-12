13 mil estudiantes aún no cobraron el Juancito Pinto

La Dirección Departamental de Educación (DDE) informó ayer que 13.820 estudiantes de unidades educativas todavía no cobraron el bono Juancito Pinto.



El titular de la DDE, Edgar Veizaga, confirmó que se amplió el plazo para el pago del bono hasta el 14 de diciembre con el propósito de llegar con el beneficio a los estudiantes de comunidades lejanas, gran parte de este número son del trópico.



Pidió a los padres o tutores retirar el beneficio de las entidades financieras.



En caso de que el padre o tutor no pueda, el maestro puede fungir como representante del estudiante, detalló.



Veizaga recordó que el bono tiene el objetivo de disminuir la tasa de deserción escolar, incentivando la matriculación, permanencia y culminación del año educativo. En Cochabamba fueron habilitados 432.027 estudiantes para el cobro de 200 bolivianos; sin embargo, los 13.820 que aún no cuentan con el beneficio, una cifra que representa sólo el 3 por ciento del total.



El pago del bono se inició el 14 de octubre y se tenía previsto que concluya el 30 de noviembre.