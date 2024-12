El transporte no aceptará una tarifa menor a 2,50 bolivianos

Las federaciones del transporte urbano, tanto Libres como Federados, indicaron que el estudio técnico de costos que realizaron lanzó dos tarifas, una mínima de Bs 2,80 y una regular de Bs 3. Los primeros adelantaron que no aceptarán menos de Bs 2,50.



El secretario ejecutivo del Transporte Libre, Mario Ramos, anticipó que defenderán las tarifas que salieron del estudio técnico que realizaron como sector.



“Nosotros vamos a llevar una sola postura a la reunión con el Comité de Transporte (…), pero debemos indicar que desde el 1 de enero de 2025 vamos a (tener) nuevas tarifas, ya sea basándonos en los resultados del estudio de costos que realizó por la Alcaldía o en nuestro propio estudio”, sostuvo el dirigente.



Además, Ramos enfatizó que aceptarán una tarifa inferior a Bs 2,50. “La última vez, nos presentaron resultados ofensivos para el transporte, sacaron una tarifa que no reflejaba la realidad, de Bs 2,18. Si el estudio que realizaron lanza una tarifa menor a Bs 2,50, no vamos a aceptar; es más, nos vamos a retirar de la reunión”, añadió.



Por su parte, el dirigente del Transporte Federado, José Orellana, aseguró que antes de adoptar una posición, analizar el estudio que vaya a presentar el municipio.



“El estudio que hicimos establece una tarifa de Bs 2,80 a 3. Pero mi persona no va a adelantar criterios, nosotros vamos conocer los resultados del estudio que realizó la Dirección de Movilidad Urbana y ahí vamos a fijar una posición”, dijo Orellana.



La Alcaldía de Cochabamba presentará el jueves 12 de diciembre la actualización del estudio técnico de costos y luego de un análisis se fijará la tarifa final.