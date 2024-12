Transportistas proponen no tocar pasaje diferenciado, pero piden tarifa de Bs 2,50

Los choferes del Transporte Libre y Federado resolvieron ayer condicionar el análisis del incremento del costo del pasaje a una tarifa base de 2,50 bolivianos en la ciudad de Cochabamba.



Los transportistas adelantaron que su propuesta se fundamenta en que la elevación no afectará el pasaje diferenciado que se cobra a los escolares, universitarios y mayores de 60 años.



El planteamiento surge ante la convocatoria de la Alcaldía de Cochabamba para socializar un nuevo estudio de costos para definir las tarifas del transporte público.



El secretario ejecutivo de la Federación del Trasporte Libre, Mario Ramos, informó que, si el estudio no se aproxima al monto, se abandonará la reunión porque un costo menor no refleja las necesidades del sector.



“Por lo menos, si bien no va a sobrepasar los 2,50 bolivianos, tiene que tener una aproximación, porque nosotros también hemos hecho estudios donde se sobrepasa los 2,80, inclusive redondeado es 3 bolivianos”, afirmó.



Ramos puntualizó que el estudio de los choferes se hizo tomando en cuenta el alza de los costos de lubricantes, autopartes, los perjuicios por la falta de combustible y la elevación de la canasta familiar.



“El pasaje diferenciado se va a mantener, no se va a mover; estamos hablando de actualizar una tarifa única del transporte público, es decir, el pasaje del adulto, no así para los estudiantes ni personas mayores”, dijo.

Consenso

Por su parte, el alcalde Manfred Reyes Villa comentó que es necesario hacer “un reajuste” en el precio de los pasajes por el incremento de los productos de la canasta familiar, pero el monto debe ser consensuado para cuidar la economía de la población.



“Estamos pensando en los transportistas porque ellos también están pasando una situación crítica por la crisis económica que atraviesa el país”, mencionó.



Entre tanto, el director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, explicó que se escuchará este jueves las propuestas argumentadas de los representantes de los diferentes sectores que integran el Comité del Transporte respecto a este tema.



El Comité del Transporte está integrado por dirigentes del transporte libre y federado, por la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), el Control Social , la Policía y Movilidad Urbana de la Alcaldía, según datos oficiales.

En dos regiones ya se aplica el alza

Pese a la ausencia de un estudio técnico de costos y autorización de la Gobernación, la tarifa del pasaje ya se incrementó en 5 bolivianos en la región del trópico y cono sur.

Respecto a este tema, el dirigente del Transporte Libre, Mario Ramos, comentó que la elevación es legítima porque se hizo en consenso con diferentes sectores, aunque para que sea legal se debe aguardar los resultados del estudio de la Gobernación que demorará meses porque es complejo.