Personas con discapacidad y estudiantes reclaman por cobro excesivo de pasajes

Las personas con discapacidad y los estudiantes universitarios señalaron ayer que no se benefician con el cobro del pasaje diferenciado que establece el Decreto Municipal 003/2014.



De acuerdo al reglamento municipal, el pasaje para personas con discapacidad es de 1,50 bolivianos, mientras que los universitarios tendrían que pagar 80 centavos.



La presidenta de la Federación Boliviana de Personas con Discapacidad, Aleyda Vera, dijo que no se puede acceder al servicio de transporte público por las limitaciones físicas y el tiempo que se emplea en acceder al vehículo.



“Como personas con discapacidad, no tenemos ninguna accesibilidad al transporte, si bien ha habido esta ordenanza municipal, que es una tarifa diferenciada, en un principio podríamos decir que sí se estaba cumpliendo, pero actualmente no”, sostuvo.



Vera lamentó la falta de disponibilidad para atenderlos más aún si se trata de usuarios que tienen silla de ruedas.



En este sentido, ante la falta de acceso al transporte público se ven obligados a recurrir a los taxis, aunque éstos también aumentan la tarifa si es que llevan a una persona en silla de ruedas.



Por su parte, el primer ejecutivo del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Franz Villarroel, señaló que no se cumple el pasaje diferenciado de 80 centavos para los universitarios.



“Aunque nosotros tenemos el carnet universitario, de igual manera nos cobran 2 bolivianos”, agregó.

Analizan tarifas para los micros

Los choferes del Sindicato Mixto de Micros y Colectivos analizarán la próxima semana su posición sobre la nueva tarifa del pasaje para el transporte urbano, según su dirigente Moisés Albornoz.

En anteriores ocasiones, los representantes señalaron que algunas líneas cobraban 1,50 bolivianos, pese a que la tarifa era de 1,90. Tras la reunión del Comité de Transporte y la determinación de aumentar la tarifa, aún no definen cuál será la decisión que asuman.