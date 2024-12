Pese a oferta de lotes y albergues, vecinos de Takoloma se niegan a dejar sus casas

Pese a la oferta de lotes y albergues por parte de la Alcaldía de Cochabamba, los vecinos de las serranías Takoloma, Ticti Sur y Alto, afectados por los deslizamientos, se niegan a dejar sus viviendas.



Algunos afectados señalaron ayer que no saldrán de sus casas porque las autoridades municipales no socializaron el plan de reubicación ni los avances que existen para la entrega de terrenos en los que tendrán que volver a construir sus viviendas.



“En un manzano de la OTB Lomas de Santa Bárbara, unas 40 viviendas están a punto de desplomarse, pero el municipio sólo vino a mirar y no les dijo nada a las familias, no hubo una socialización adecuada, no hay nada concreto”, señaló el presidente de la junta vecinal, Edgar Rodríguez.



Mientras tanto, otra vecina, Yaneth López, de la OTB Libertad, en Takoloma, indicó que la Alcaldía hace promesas.



Asimismo, señaló que más de 100 familias ya abandonaron sus casas y se fueron a vivir en alquiler, pero están al pendiente de qué es lo que va a pasar con sus viviendas.



“Después de la aprobación de la Ley de Declaratoria de Desastre, el 29 de noviembre, llamaron a una socialización a las zonas afectada para indicarnos los que se iba a hacer; después de eso, no hubo ningún avance, sólo promesas de que se va a dar terrenos y viviendas. (…) No sabemos dónde serán los terrenos”, sostuvo.



Además, López indicó que su familia no dejará su vivienda porque considera que en los albergues no existe la comodidad ni las condiciones adecuadas para habitar.



Pero señaló que las familias afectadas están de acuerdo con las viviendas sociales. “En enero de este año, la Agencia Estatal de Vivienda nos dijo que nos iba a dotar viviendas, pero solicitaban los terrenos que están a cargo de la Alcaldía”, añadió.



Ayer, el director de Comunicación e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri, pidió a los vecinos de Takoloma reflexionar y aceptar los albergues temporales y remarcó que el riesgo es alto en esa zona.



“Según el reporte climatológico, las lluvias van a aumentar en enero en un 20 por ciento y en febrero en un 80 por ciento, es decir que existe la posibilidad de que estas casas terminen desplomándose”, puntualizó.

Ofrecen predio de 10 mil metros

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, el 6 de diciembre, luego de sostener reuniones con los representantes del Fondo Nacional de Vivienda Social y en base a la Ley de Declaratoria de Desastre para las zonas geológicamente inestables en los distritos 6 y 8, se comprometió dotar a los afectados lotes de 200 metros.

“Hemos encontrado, cerca de Takoloma, 10 mil metros. Vamos a ir distribuyendo allí a las familias”, afirmó.