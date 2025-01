Vecinos y dueños de negocios reclaman por perjuicios de filas en los surtidores

Los vecinos que tienen viviendas y negocios en calles próximas a los surtidores se ven afectados por las filas de camiones y vehículos pequeños que buscan combustible.



El problema se agudizó desde octubre de 2024 en las avenidas Circulación, América y Simón López, en la zona norte de la ciudad de Cochabamba, según los testimonios de los afectados.



Ante la situación, los propietarios de algunas farmacias, micromercados, restaurante, ferreterías y otros negocios optaron por colocar conos y letreros para evitar que los vehículos se estacionen en el carril lateral.



“Desde octubre (de 2024), los camiones que hacen fila para comprar diésel, nos han tapado el frontis de la farmacia y eso ha hecho que las ventas bajen”, indicó Lurdes Pérez, una vecina.



Relató que se lidia a diario con las filas y hace una semana resolvieron colocar conos debido a que las ventas de la tienda disminuyeron; además, no podían sacar de sus parqueos su vehículos.



Otra vecina, Marlene, contó que las dobles filas impiden que los clientes vean lo que se ofrece en las tiendas.



“Nuestras tiendas no se ve y la gente piensa que está cerrado”, dijo Walter Gonzales, otro afectado.



Por su parte, María R. Quispe, la dueña de otra tienda, denunció que en la zona de Valle Hermoso Central, a la altura del kilómetro 5 de la avenida Petrolera, al sur de la ciudad, se vieron obligados a enviar una carta de reclamo al administrador del surtidor de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en busca de una solución.



“Afortunadamente, los vecinos logramos ser escuchados y nos vamos a reunir con el administrador del surtidor para organizar las filas de vehículos y así evitar conflictos con los conductores”, señaló.



Además, explicó que varios vecinos no tienen agua en sus casas y deben proveerse mediante cisternas, que no pueden ingresar a los domicilios por las filas.

Piden el control de la Policía

Algunos de los vecinos que conversaron con Los Tiempos exigieron que la Policía realice controles en las filas de los surtidores para evitar líos.

“Ni la Policía ni Movilidad Urbana de la Alcaldía vienen por la zona sur. Muchas veces les hemos pedimos a los conductores que hagan una sola fila y que nos den espacio para transitar, pero tampoco queremos discutir con ellos, por eso es necesario que venga la policía a poner algo de orden”, sostuvo María R. Quispe, una vecina.