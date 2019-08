Ministro de Hidrocarburos: Ortiz es "enemigo" de la economía boliviana

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo hoy que el senador y candidato presidencial Oscar Ortiz, de la alianza Bolivia Dice No (BDN), es un "enemigo" de la economía boliviana porque sus declaraciones "irresponsables" sobre las reservas gasíferas del país generar incertidumbre y perjudican las inversiones en el sector.

En anteriores días, Ortiz declaró, en base a un estudio independiente, que las reservas probadas de gas de Bolivia no eran de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) como certificó la firma canadiense Sproule al 31 de diciembre de 2017.

"Ortiz en realidad no tiene un número. Un mes dice 2, otro mes dice 3, otro mes dice 4, después 5 TCF, entonces, es muy irresponsable de su parte jugar con las reservas de un país, de su país", dijo Sánchez en una entrevista con medios estatales.

Sproule,tras las declaraciones de Ortiz ratificó el informe sobre las reservas de gas boliviano.

"El señor Ortiz hoy se convierte en el mayor enemigo de la economía boliviana, porque nos afecta a las inversiones, nos afecta a cerrar nuevos negocios con mercados privados, fundamentalmente de Brasil y Argentina", reprochó Sánchez.

La autoridad cuestionó además el rol fiscalizador de Ortiz al recordar que en 2003 el ahora candidato presidencial era director de la capitalizada Andina.

Eran "reservas infladas", recordó, pero "cuando nosotros llegamos al Gobierno el 2006 se hace una cuantificación y nos dicen que Bolivia tiene 9 TCF (...), el 2009 era de 9,9 TCF, el 2013 de 10,45 TCF, a finales de 2017 cerca de 10,75 TCF. Hemos ido reponiendo las reservas consumidas y hemos ido incrementado".

"Cuando no eran los recursos de los bolivianos, él (Ortiz) no dudaba, pero cuando hoy son los recursos de los bolivianos él duda; entonces tiene un gran interés, él no está en tono de que los recursos sean de los bolivianos, él está a favor de que los recursos no sean de los bolivianos", cuestionó Sánchez.