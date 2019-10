Evo dice que paros y protestas pueden impedir el pago del doble aguinaldo

El presidente, Evo Morales, aseguró hoy que los paros y protestas en diferentes ciudades de Bolivia pueden impedir el pago del doble aguinaldo para esta gestión.

"Convocar a la población a ser responsable con nuestra economía, seguramente por culpa de estos grupos ya no va haber doble aguinaldo, seguramente por estos grupos no va a haber, porque no son todos, son algunos grupos, de la ciudad, principalmente”, manifestó Morales.

Dijo que, en Santa Cruz, donde se registraron fuertes protestas las últimas jornadas, se produce una pérdida económica diaria de 3,5 millones de dólares.

"No quieren que Bolivia sea primera en crecimiento económico este año, no quieren que Bolivia sea primera en crecimiento económico en Sudamérica en los próximos años", expresó el mandatario.

