Chapare lleva dos meses sin banca y se perjudican 46 mil usuarios

Tras el retiro de la Policía por los conflictos poselectorales, el trópico de Cochabamba lleva ya dos meses sin atención bancaria: 14 entidades financieras (cinco bancos, cuatro cooperativas y cinco instituciones financieras de desarrollo, IDF) suspendieron la atención, lo que afecta a 46 mil usuarios. Los nueve cajeros automáticos tampoco fueron recargados por seguridad. Los exportadores, funcionarios públicos y población en general deben trasladarse a Santa Cruz o Cochabamba para realizar transacciones financieras. La Policía no está en el lugar desde el 13 de noviembre de 2019.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que brindó la información, indicó que la banca no puede prestar sus servicios porque no cuenta con el respaldo del Batallón de Seguridad Física de la Policía Nacional para abrir sus oficinas y dar seguridad a personal y clientes.

Asoban explicó, además, que la cartera de créditos de la banca en los cinco municipios del trópico (Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, Puerto Villarroel y Bulo Bulo) es superior a los 30 millones de dólares, que equivale al 0,7 por ciento del total de la cartera en Cochabamba.

La institución no cuenta con información desagregada del número de operaciones que se realizaban en esos municipios de Chapare, pero explicó que entre prestatarios y ahorristas se supera los 46 mil usuarios.

Los exportadores de fruta son los más perjudicados, pero la población en general tampoco puede acudir a estas instituciones a pagar los servicios básicos, como la electricidad.

La situación afecta incluso al turismo, pues la falta de bancos y cajeros automáticos desincentiva las visitas, según deploró en una entrevista pasada el presidente de la Asociación Hotelera del Trópico Cochabambino, Santiago Willys Velásquez.

Mancomunidad

Ante este panorama, el alcalde de Puerto Villarroel y vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochabamba, Senobio Claros, minimizó la situación y dijo que no ve “perjuicio” en la falta de atención de la banca.

Sin embargo, el Alcalde admitió que todos los funcionarios del municipio deben trasladarse a Cochabamba para cobrar sus salarios. “Ellos cobran en Cochabamba. El 50 por ciento de los funcionarios son de allá, siempre están yendo y viviendo. Yo no le veo perjuicio. Algunas empresas están trabajando a puertas cerradas y normal. Los surtidores atienden, hacen transferencias”, dijo.

Claros indicó que lo que le corresponde es hacer gestiones para el retorno de la Policía, porque ellos (los pobladores)no los sacaron. Por el contrario, indicó, se les debe hacer un proceso por incumplimiento de deberes al haber abandonado sus funciones. “Yo no puedo hacer nada, soy un simple funcionario público más”, indicó.

Explicó que la falta de funcionamiento de los cajeros se debe al descuido de las entidades financieras.

Exportación

Según los reportes de la Cámara de Exportadores Cadex, el trópico cochabambino mueve 50 millones de dólares por año.

El dirigente de la Asociación de Productores Bananeros, Agustín Conde, indicó que debido a este panorama la situación de los exportadores se complica porque deben trasladarse a Santa Cruz o Cochabamba para sacar de sus cuentas el dinero transferido.

Los viajes para llevar dinero a la región demandan tiempo, por lo que el pago a sus proveedores de cajas de cartón, hule, fertilizantes, trabajos de fumigación y trabajadores también se retrasan una semana. “Somos un sector muy golpeado. Por los conflictos, no hemos podido exportar. Ahora las inundaciones están comenzando y la ausencia de bancos nos perjudica mucho porque todo se hace por transferencias”, dijo.

Asoban indicó que es evidente que los clientes están perjudicados por no poder acceder a un punto de atención financiera, pero continúan realizando sus transacciones mediante plataformas electrónicas y desplazándose a otras localidades.

LA GOBERNACIÓN EVITA PRONUNCIARSE

REDACCIÓN CENTRAL

Debido a la disminución de la llegada de turistas al trópico de Cochabamba, por la ausencia policial, la Gobernación sostendrá la próxima semana una reunión con los municipios para evaluar la situación.

El director de Turismo de la Gobernación, Diego Ovando, prefirió no brindar ninguna opinión o recomendación a los turistas sobre viajar o no a esa región. “Sin los informes, no puedo brindar una opinión al respecto”, dijo.

El turismo en Chapare cayó prácticamente a cero y en los últimos dos meses cerraron cinco hoteles. Uno fue incendiado por grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los hoteleros coinciden en que el problema comenzó con los conflictos posteriores a las elecciones del 20 de octubre, los cuales se extendieron por un mes e incluyeron la quema, el 11 de noviembre, del hotel Victoria, del actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, además de oficinas policiales.

Hoteleros se declaran en quiebra

Los propietarios de hoteles en Chapare se declaran prácticamente en quiebra ante la falta de turismo por el clima de inseguridad y la falta de atención bancaria.

Los propietarios explican que esperaban reponerse en esta época alta de fin de año.