INRA identifica irregularidades en 20 asentamientos en la Chiquitanía

Los resultados preliminares de la auditoría jurídica a los procesos de dotación de tierras fiscales en la Chiquitanía, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), revelan irregularidades, vinculadas con el incumplimiento de trabajos comunitarios, en los 20 asentamientos que fueron inspeccionados hasta la fecha. La reversión de estas tierras será evaluada.

Pero al margen de las irregularidades, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Copobianco, denunció a un dirigente del municipio de Pailón, identificado como Henry León, por obstaculizar, con amenazas, el trabajo de fiscalización que llevan a cabo los técnicos del INRA.

La Ministra informó que la verificación a las comunidades que cuentan con resoluciones de asentamiento otorgadas por el INRA durante el Gobierno de Evo Morales demostró la existencia de “muchas irregularidades”, puesto que dichas comunidades “no están haciendo un trabajo comunitario” y que, por el contrario, trabajan como si se tratara de propiedades independientes.

Capobianco precisó que el INRA cuenta con un censo de las familias que integran cada comunidad, pero la inspección demostró la presencia de otros grupos. “No están quienes deberían estar asentados y se ha podido detectar muchas irregularidades hasta ahora. Este es un informe preliminar porque no se ha concluido todavía trabajo de investigación”, dijo.

El viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, agregó que la auditoría, que hasta la fecha alcanzó a 20 comunidades de Pailón, dio cuenta que no existe la cantidad de viviendas que puedan incorporar al número de familias inscritas en la comunidad.

Terrazas dijo que “el tipo de trabajo en el campo es un trabajo general, no es un trabajo por parcelas” como lo establece la resolución de asentamiento.

La Ministra informó que se analizará de manera independiente cada asentamiento, y en caso de que no cumplan con la función económica y social serán revertidos. “Vamos a ver todas las acciones legales con dotaciones que no están cumpliendo el fin para el cual fueron entregadas; no puedan continuar en esas manos”, dijo Capobianco.

Obstaculización

La inspección que realizaba un grupo de técnicos del INRA y del Viceministerio de Tierras en las comunidades campesinas Los Sauces I y Los Sauces II fue obstaculizada por un dirigente identificado como Henry León, quien amenazó a los funcionarios.

Capobianco informó que este hecho fue denunciado ante la Policía, pues se trata de una “conducta totalmente delictiva”. “Esta es una segunda denuncia contra Henry León, del clan León que se le ha llamado varias veces. Imagino que personas allegadas a él han sido beneficiadas con varios asentamientos y por eso es que no quieren que se ingrese para que no se vea la realidad”, señaló la autoridad.

INRA ENTREGARÁ 60.000 TÍTULOS

La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, informó que el INRA trabaja en la elaboración de un cronograma de entrega de al menos 58.000 títulos de propiedad en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Según la autoridad, hasta la fecha se entregaron 1.000 de 9.000 títulos en Santa Cruz. Posteriormente, se continuará con Cochabamba y La Paz donde hay 32.000 y 18.000 títulos, respectivamente, en espera.

Dichos documentos permanecen archivados sin ningún justificativo desde hace varios años por decisión del Gobierno de Evo Morales.