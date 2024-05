Gobierno gestiona nuevo acuerdo con Petrobras que incluya inversiones en exploración

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, calificó a la Ley 3058 de Hidrocarburos de “obsoleta” y señaló que su despacho trabaja en un anteproyecto de ley para impulsar la inversión... Ver más Molina llama “obsoleta” a la Ley de Hidrocarburos y prepara un anteproyecto

El sistema financiero tiene en sus bóvedas e invertidos en el exterior 470 millones de dólares, informó ayer el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani. Viceministro: Bancos tienen $us 470 MM en bóvedas y en el exterior

Los fabricantes nacionales de medicamentos han incrementado sus precios, como constató Los Tiempos en las listas correspondientes que envían a las farmacias, aunque el gerente regional de la Cámara... Cifabol niega alza de precios de medicinas en Cochabamba; las farmacias dicen que suben