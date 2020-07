Gobierno reitera que el fondo del FMI no tiene condicionamientos de política monetaria ni cambiaria

El viceministro de Inversión Pública, Gonzalo Quiroga, ratificó que los recursos del Fondo Monetario Internacional (FMI), por $us 327 millones, no tienen condicionamientos de política monetaria ni cambiaria.

"En el Fondo Monetario Internacional no hay condicionamientos ni de política monetaria ni de política cambiaria. Es decir, no va a subir el dólar, no se está manejando políticas específicas de aumentar tributos, impuestos, porque no es un crédito", afirmó Quiroga, durante una entrevista con Bolivia TV.

Agregó que son fondos que se solicitaron para atender el tema específico de la pandemia por el coronavirus Covid-19, "que después, obviamente, tenemos que devolverlo".

El Legislativo, controlado por la mayoría del MAS, mantiene bloqueados varios créditos por más de mil millones de dólares, incluso los recursos del FMI, que -según la aclaración del Gobierno- no se trata de un crédito.

En ese sentido, Quiroga dijo que la Asamblea, junto con su bancada mayoritaria del MAS, "tiene una fuerte confusión entre lo que realmente es un crédito y lo que no lo es".

"El FMI no nos dio crédito, eso se llama una operación de financiamiento rápido que constituye un elemento específico en el cual todos los países a nivel mundial, incluido Bolivia", pueden acceder para atender temas de importancia para el país, insistió la autoridad.

Remarcó que este instrumento de financiamiento rápido es un fondo al cual se accede cuando un país tiene problemas, es decir, ya sea por la pandemia, como ahora ocurre, convulsión social u otra catástrofe.