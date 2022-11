Bolivia figura como distribuidor de mercurio ilegal a 4 países de la región

Bolivia figura como distribuidor de mercurio ilegal a por lo menos cuatro países en la región, de acuerdo a un artículo periodístico publicado por el medio internacional Mongabay. Fuentes vinculadas al tráfico de este metal altamente tóxico explicaron que el mismo es comercializado a Perú, Brasil, Colombia y Ecuador desde la ciudad de La Paz.



La presidenta de la Comisión de Medioambiente del Senado, Cecilia Requena, informó que, en esta actividad ilícita similar a lo que ocurre con el narcotráfico y el contrabando, no se cuenta con información oficial.



"Es difícil conseguir información oficial, porque sería una confesión de incumplimiento de deberes y violación de derechos humanos. Por ello es común que los informantes guarden su identidad en reserva", dijo Requena.



El artículo periodístico apuntó que Bolivia "es uno de los pocos países en Sudamérica que aún no ha prohibido la importación del tóxico mercurio, facilitando su uso ilegal en la minería en la región". Ecuador, Colombia y Perú prohibieron la importación del producto, mientras que Brasil aplicó estrictos controles para su uso en la minería.



El reporte añadió que después de su ingreso al país, desde México, la mercancía se mueve desde la ciudad de La Paz hacia Perú y Brasil. “Compradores de Ecuador y Colombia son también comunes", según una fuente vinculada al comercio del metal que pidió el anonimato.



El relator de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas, Marcos Orellana, expresó anteriormente al diario El Deber que desde el norte de Sudamérica ingresa mercurio por Venezuela o por Guyana, mientras que por el sur ingresa por Bolivia.



Advirtió que el mercurio que importa Bolivia es mucho mayor al que utiliza, por lo que hay un excedente que se envía a los cuatro países mencionados. "El hecho de que Bolivia no esté controlando adecuadamente el comercio y uso de mercurio significa que está agravando lo que es un problema regional en minería ilegal", dijo.



El tráfico ilícito de mercurio opera "con sobornos y conexiones con el Gobierno" para cruzar las fronteras, se añade en el artículo.



Requena enfatizó que la imagen del país "es pésima", ya que al estigma del narcotráfico y el contrabando se suma el del tráfico de mercurio, así como de oro.



"Más aún, se incumple la buena fe del Estado con el Convenio de Minamata. En vez de aprobar un plan para reducir el uso de este compuesto, se ha incrementado su importación desde 2015", cuestionó.



Este medio solicitó información relativa al tema al Ministerio de Medio Ambiente, pero no hubo respuesta.





USO DE MERCURIO

Gobierno plantea alternativas

El ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, explicó que el proceso gravimétrico es el mejor método de recuperación de oro para el medioambiente, por lo cual se busca intensificar su uso para reducir la utilización de mercurio. “El mejor proceso, el proceso ambientalmente aceptable es el proceso gravimétrico”, dijo.

El relator de la ONU, Marcos Orellana, advirtió ya sobre cantidades de este metal dañinas en el pueblo Esse Ejja en la Amazonía boliviana, por lo cual llamó al Estado a cumplir sus compromisos de reducir el uso de este tóxico.

El Ministro dijo que el mercurio en Bolivia debe tener una accesibilidad muy controlada.