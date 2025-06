Empresarios de Cochabamba exigen al Gobierno despejar los bloqueos

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) exige “al Gobierno y a las autoridades competentes actuar con firmeza y al amparo de sus atribuciones constitucionales para garantizar el libre tránsito y restablecer el orden en el país”, en un comunicado enviado a Los Tiempos por esa entidad, a propósito de la crítica circunstancia actual.

En el documento mencionado, los empresarios advierten “con extrema preocupación que la región acumula 21 días de bloqueos con 211 conflictos y protestas en lo que va del año, lo que afecta de manera directa a la producción, el comercio, la provisión de alimentos y la movilidad de millones de ciudadanos”.

Señala, además, que “esta interrupción del libre tránsito ha generado una pérdida económica superior a los 601,7 millones de bolivianos, poniendo en riesgo la continuidad de operaciones del aparato productivo y de servicios regional.

El problema no es circunstancial, es la expresión visible de una crisis estructural que amenaza la institucionalidad democrática, el orden económico y la paz social. A la falta de dólares, a la escasez de combustibles, el aumento de precios, la interrupción de rutas troncales y la incertidumbre política generalizada se suman cada día más conflictos sociales que provocan violencia y desabastecimiento en regiones estratégicas como la nuestra, empujando al país hacia una crisis económica cada vez más difícil de revertir.

Sin ley no hay inversión. Sin orden no hay producción. Sin institucionalidad, no hay futuro posible.

La FEPC expresa su firme rechazo al uso de los bloqueos como herramienta de presión, al tratarse de una vulneración sistemática al derecho al trabajo, la libre empresa y el desarrollo económico. Cada jornada de paralización atenta contra la seguridad productiva, los empleos formales y la economía de las familias. Los sectores movilizados no pueden seguir empujando a Bolivia hacia el abismo económico.

La iniciativa privada no puede sostenerse en medio del caos. No puede generar empleo sin condiciones mínimas de operación”, agregan.