Feicobol hará ferias en 4 ciudades del país y no hay nada concreto sobre la FIC

Después de que desistió de organizar la Feria Internacional (FIC) junto a la ICAM y la Alcaldía de Cochabamba, ahora la Feicobol se presenta como una operadora de ferias en el país, pues organizará este evento en diferentes ciudades del país, pero todavía no tiene nada “concreto” sobre la la FIC.

El presidente de la Feicobol, Antonio Torrico, explicó que este año se organizarán más de 20 ferias en el país y en Cochabamba. Indicó que ya se tienen avances para organizar ferias en Tarija, Sucre, Potosí y Trinidad.

Pero en cuanto a la FIC 2023 todavía no hay nada “concreto” y la Feicobol hará todos los esfuerzos para realizarla este año. “Sobre la FIC no se tiene nada concreto, tenemos que ser serios, también no queremos perjudicar a otras ferias nacionales o a los expositores”, señaló Torrico.

Sin embargo, la Feicobol hace todos los esfuerzos para realizar la FIC este año, pero encontrar un lugar adecuado es difícil y hay varios asuntos que aún deben resolverse.

“Es una feria multesectorial grande, necesitamos unas siete hectáreas y todas las comodidades, seguimos con la idea de hacerla. Vamos a organizarla, pero no sabemos la fecha exacta, puede ser este año como el próximo”, dijo.