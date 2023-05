Alertan que YPFB debe casi $us 1.000 MM a firmas privadas; la estatal guarda silencio

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) debe alrededor de mil millones de dólares a privados por la importación de combustibles, la compra de etanol y la extracción de gas. Sin embargo, desde la estatal petrolera aún no hubo un pronunciamiento pese a las solicitudes de este medio.

En las últimas horas, el exministro de Gobierno Carlos Romero informó que YPFB debe al menos 800 millones de dólares a la empresa Trafigura por la importación de diésel. Asimismo, añadió que corre otra deuda por 150 millones de dólares con privadas por la extracción de gas que después fue exportado al mercado argentino.

En abril, el sector cañero pidió mediante una carta a YPFB que se pague una deuda de 50 millones de dólares por el etanol entregado, el cual después es utilizado para mezclar con la gasolina.

El presidente de la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), Óscar Alberto Arnez, informó que la deuda fue pagada en parte, pero expresó su preocupación por los retrasos en los pagos.

“Antes pagaban cada 30 días; ahora son cada 60 o 90. Estoy seguro de que esto tiene que ver con la falta de dólares. No se ha dado una respuesta de cómo se va a resolver esto”, dijo el dirigente a Los Tiempos.

El investigador en Energía e Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, indicó que YPFB no hace públicos sus datos de deuda, pero alertó que la situación podría empeorar y Bolivia sufriría problemas con el suministro no sólo de diésel y gasolina, sino también de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), si es que no se realizan reformas estructurales.

El declive en la producción de gas natural significaría que, en los próximos ocho años, el país tenga que importar este producto para el consumo interno. Además, implica el cierre de exportaciones de gas a Argentina, que podría hacerse realidad en 2024, con ello se produciría menos GLP.

“La planta separadora de líquidos en el sur produciría menos componentes para GLP y pasaríamos a importarlo”, apuntó Velásquez.

Por otro lado, la producción de hidrocarburos líquidos cayó en un 45 por ciento desde 2014, a 33 mil barriles en abril de 2023.

La falta de diésel ha comenzado a sentirse en las últimas semanas en Santa Cruz, el principal consumidor de este combustible, cuyo consumo ha crecido en 24 por ciento (ver infografía).

Este departamento absorbe el 38 por ciento del consumo del país.