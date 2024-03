Experto: Langosta “perezosa” de Raqaypampa no es una plaga y no se debe fumigar

Después de la proliferación extraordinaria de la langosta “perezosa” en Raqaypampa que afectó a varias comunidades, el entomólogo e investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Ilich Figueroa recomienda no fumigar y asegura que sólo el 1 por ciento de los cultivos fueron afectados.

El experto visitó Raqaypampa, y tomó muestras del insecto, y ayer explicó que no se trata de una plaga y sólo existe una gran proliferación de este insecto endémico que fue causada por una condición climática extraordinaria, ocasionada por una época prolongada de sequía seguida de lluvias intensas. “La especie ha tenido las condiciones favorables para multiplicar su población porque tiene muchos recursos disponibles y cuando se termina de alimentar del pasto ataca a otros cultivos. El daño no llega ni al 1 por ciento, por lo tanto, no hay riesgo de que se pierda la producción. Como apareció de improvisto, también desaparecerá en invierno”, dijo.

Por esa razón, el experto recomienda no fumigar porque el químico también mataría a los insectos buenos polinizadores y depredadores naturales de las langostas.

La langosta es propia del lugar y es conocida por los lugareños como “toaña”. Se alimenta principalmente de pastizales, pero también de avena, maíz, trigo y otros granos, pero no ataca a la quinua ni al zapallo.

El comunario Faustino Miranda explicó que el insecto siempre está presente en los campos de cultivo, pero nunca en tal cantidad y eso ha generado preocupación. “Hace 50 años paso algo similar, ahora necesitamos ayuda de las autoridades para controlar”, manifestó.

El responsable de Desarrollo Productivo del TIOC Raqaypampa, Roger Claros, explicó que el insecto dañó 50 hectáreas de pastizales, lo que preocupa porque se pierde el forraje para los animales.

El insecto está presente en las subcentrales de Laguna, Santiago y Raqaypampa.

En la comunidad de Laguna hay una gran proliferación de ninfas e insectos adultos con alas cortas, por lo que no hay la posibilidad de que vuele y llegue a otras comunidades cercanas.

“Es una especie local endémica y todos coinciden en que siempre está presente en los pastos”, dijo el experto de la UMSS.

Figueroa también descartó que los insectos tengan relación con la langosta migratoria que proviene de Argentina y que afectó hace algunos años al Chaco boliviano.