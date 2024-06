La Gestora Pública realizó inversiones por $us 500 millones y un rendimiento del 7% a tres años

Gestora Pública invirtió $us 500 millones que tendrán un rendimiento del 7% a tres años, lo que irá en beneficio de los asegurados, informó el gerente de la Gestora, Jaime Durán.



Del total, $us 200 millones fueron invertidos en bonos del Banco Central de Bolivia, a una tasa de interés de 6,5% a 3 años plazo, y $us 50 millones en bonos del Tesoro de los Estados Unidos a una tasa del 4,6%.



Además, 250 millones de dólares en bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), con una tasa de 12,8% y mantenimiento de valor según la cotización del dólar.



"Si bien priorizamos el mercado nacional, es importante también que hagamos inversiones internacionales", explicó Durán.



Destacó que se mejoró el rendimiento de los recursos de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, mediante la inversión en bonos con mantenimiento de valor en dólares del Tesoro General de la Nación, por Bs 1.715 millones y a una tasa de interés de 12,8%.



"El Tesoro General de la Nación ha puesto a la venta un monto de Bs 1.715 millones, equivalentes a $us 250 millones, con dos características: están con mantenimiento de valor, es decir, que pueden modificarse de acuerdo a la cotización del dólar, y a una tasa importante del 12,8%", informó.



Las inversiones se realizaron cumpliendo los parámetros de la Ley 065 de Pensiones, sus reglamentos y normas de la Autoridad de Pensiones y Seguros.



"La buena noticia es que estos $us 500 millones que forman parte del fondo de los $us 26.000 millones van a tener en tres años un rendimiento del 7%", destacó.



Durán informó que este rendimiento del 7% es superior a la tasa que dejaron las AFPs a mayo del 2023, de solo el 2,71%.



"Hemos subido a mayo del 2024 a 4,12% y con estas inversiones en mercados internacionales, aprovechando la emisión que están haciendo entidades estatales, estamos subiendo a un 7%, lo cual, a la larga, va a beneficiar a los asegurados porque van a tener mejores pensiones", afirmó.