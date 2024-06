Producción de tomate baja en 60% en Tarija y en 20% en Cochabamba

La producción de tomate se redujo en 60% en Tarija y en un 20% en Cochabamba, como consecuencia de la sequía y el contrabando, lo que derivó en la escasez y el encarecimiento del producto en el mercado interno.



El gerente de la Cámara Agropecuaria de Tarija (CAT), Esteban Miranda, informó a El Deber de la reducción de la producción y sus efectos en la economía.



"La producción de tomate es escasa, porque no hubo lluvias oportunas para el cultivo, y si las hubo fueron tardías y después llegó el frío. Entonces, por el factor climatológico existe escasez y el precio se elevó", explicó.



Por su parte, el alcalde de Omereque, Darwin Veraque, informó que la producción de tomate en Omereque y Pasorapa, principales productores de tomate en Cochabamba, solo alcanzó el 20%, comprometiendo el abastecimiento en Chuquisaca y Tarija.



"El alza del precio del tomate se debe a la escasez del agua, a la fecha tenemos solo el 20% de producción. A estas alturas podemos ver que el río Mizque está totalmente seco por eso los productores ya no quieren arriesgar las cosechas, prefieren no sembrar tomate", aseguró.



Mientras algunos productores, confesó, quieren recuperar el dinero invertido en las cosechas elevando el precio.



El kilo de tomate se oferta en el eje troncal del país entre Bs 11 y Bs 15.



Para el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, los productores del Chaco están privilegiando el mercado argentino del tomate, porque en ese país los precios son mucho más altos.



No obstante, consideró que en una o dos semanas empezará la cosecha de invierno, con el incremento de la oferta de tomate, cebolla y papá, "y se eliminará el agio y la especulación".



El contrabando es otro factor que contribuyó a la especulación de verduras, principalmente del tomate y la cebolla.



El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, denunció que los productos de primera necesidad salen hacia Argentina y Perú por las zonas fronterizas, generando la escasez en el mercado interno.



En esa línea, recordó que el Gobierno nacional está encarando una serie de medidas que incluyen operativos por parte del Comité de Apoyo a la Producción, Comercialización y Lucha Contra el Contrabando para combatir el agio y la especulación, y la realización de ferias con la oferta de productos agrícolas a precio justo.