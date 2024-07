ASP-B asegura que movimiento de carga boliviana es normal y califica de arbitraria la decisión de tres navieras

Tras conocerse la determinación "arbitraria" de tres navieras internacionales para la recepción de pagos en Bolivia, el gerente de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano, aseguró que ello no afectará el comercio de exportación e importación y que el usuario puede optar por el servicio de otras 10 navieras.

Las navieras MSC, Hapag Lloyd y ONE (Mercator) determinaron, de acuerdo con Justiniano, de manera unilateral, suspender la recepción de pagos en Bolivia por el servicio de comercio exterior y anunciaron que lo realizarán desde este mes en los puertos de Chile y Perú, donde llega la mayor parte de la carga boliviana.

"No hay suspensión de actividades, solo es el pago en sucursales de otros países, nada más", aseguró y denunció que desde esferas políticas se "quiere confundir a la población al hablar de que no habrá prestación de servicios, lo cual no es así", según el reporte de la agencia ABI.

Al respecto, aclaró que estas tres navieras son parte de las más de 10 que existen y prestan servicios de comercio exterior y aseguró que los usuarios tienen la opción de optar por otros prestadores de servicios de fletes navieros.

"Si yo tengo 11 personas que me ofrecen un servicio y otras tres me están imponiendo una modalidad de pago, yo tengo la facultad de acudir a las otras 11 que no me están poniendo condiciones y me están ofreciendo una oferta naviera", detalló.

Bajo esa lógica, indicó que MSC maneja aproximadamente el 40% de carga boliviana, Hapag Lloyd el 5% y ONE (Mercator) "no llega ni al 2%".

"Las otras navieras manejan más de 50% de la carga boliviana y que están moviendo (la misma) de manera normal y se está pagando de manera normal los fletes navieros en el país, sin complicación o problemas", precisó.

También denunció que estas operadoras de comercio exterior, empezaron a cobrar comisiones de 35% para poder hacer el cambio de moneda y asegurar las operaciones de importación y exportación desde Perú y Chile.

"Esto puede ser solucionable, estamos hablando de empresas transaccionales que tienen sus propias lógicas, sus propias políticas. Pero como Estado boliviano generaremos canales para evitar cualquier perjuicio, para nuestros importadores y exportadores", afirmó.