Tres navieras clave para el transporte de carga suspenden la recepción de pagos en Bolivia

Tres navieras, MSC, Hapag Lloyd y One (Mercator), responsables de transportar más del 40% de la carga de exportación e importación que ingresa y sale de Bolivia, a través de puertos de Perú y Chile, han suspendido la aceptación de pagos en Bolivia. La medida, que entró en vigor en diferentes fechas a partir de julio de 2024, obliga a que los pagos se realicen únicamente en sus oficinas ubicadas en Chile y Perú y en dólares.

El gerente de la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), Dante Justiniano, confirmó esta información en una conferencia de prensa. “Las tres navieras ya no realizan las transacciones en el país, aunque esto no significa la suspensión de los servicios, solo un cambio de las condiciones para hacer el pago”, explicó Justiniano, calificando la decisión de unilateral e injustificada.

Detalle de la suspensión de pagos



One (Mercator) dejó de aceptar pagos en Bolivia desde el 1 de julio.



Hapag Lloyd implementó la misma medida a partir del 3 de julio.



MSC (Mercator) suspenderá la recepción de pagos en el país desde el 15 de julio.



A pesar de la medida, Justiniano aseguró que el servicio de transporte de carga no se verá interrumpido y que la suspensión de pagos en Bolivia no afectará el comercio de exportación e importación del país. “Las otras navieras, que manejan más del 50% de la carga boliviana, están operando de manera normal y se están pagando los fletes de forma normal”, aclaró.

Impacto en el transporte de carga



Según datos proporcionados por la ASP-B, MSC transporta aproximadamente el 40% de la carga boliviana, Hapag Lloyd un 5% y One menos del 2%. Esto significa que, aunque la medida afecta a una porción significativa del mercado, más de la mitad del transporte de carga en Bolivia continuará funcionando sin cambios.

Justiniano minimizó la decisión de las navieras al afirmar que la mayoría de las operaciones de carga continúan con normalidad. “Las otras navieras están operando de manera normal y se está pagando los fletes de forma normal”, enfatizó.

Respuesta del Gobierno



El Gobierno, a través de declaraciones del gerente de la ASP-B, restó importancia a la medida, asegurando que el comercio exterior boliviano no sufrirá mayores inconvenientes debido a la suspensión de pagos en el país por parte de estas navieras.

Las empresas afectadas, los importadores y exportadores bolivianos ahora deberán ajustar sus procesos de pago, dirigiéndose a las oficinas de las navieras en Perú y Chile, lo que podría implicar un cambio en las dinámicas financieras.