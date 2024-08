Gobierno fomentará el consumo de gasolina premium plus

Ante la problemática del desabastecimiento de combustibles que poco a poco se normaliza en el país, el Gobierno nacional determinó fomentar el consumo de la gasolina premium plus e introducir al mercado una nueva variante, se trata de la Ultra Premium 100, informó hoy el presidente Luis Arce.

"Una de las primeras acciones que tomaremos es fomentar el consumo de la gasolina Premium Plus existente en el país, con un nuevo precio de 5,71 bolivianos y que sufrirá modificaciones de acuerdo a las variaciones del precio internacional del petróleo", anunció el jefe de Estado durante su discurso en la Sesión de Honor por el 199 aniversario de la Independencia de Bolivia.

Dijo también que se introducirá al mercado una nueva gasolina de "alto octanaje", la Ultra Premium 100, que tendrá un precio de Bs 6,71, pero este oscilará de acuerdo a la variación del precio internacional del petróleo.

"Ambas gasolinas tienen excelentes características que mejorarán el rendimiento de los motores y proporcionarán mayor potencia. La diferencia en el rendimiento de los vehículos al incrementar su octanaje será considerable y se recorrerá una mayor cantidad de kilómetros con una menor cantidad de combustible, posibilitando un ahorro al comprador", explicó Arce.

Aclaró que los precios actuales de la gasolina especial y del diésel se mantendrán; por ello, el costo de la gasolina Premium Plus y la Ultra Premium 100 no afectarán al pueblo. "Mantendremos los actuales precios de la gasolina especial y del diésel; por tanto, esta medida no afectará a los sectores populares y de menores ingresos", remarcó.

Sin embargo, manifestó que la problemática que se atravesó con la provisión de combustible "evidenció" la necesidad de rediscutir el problema de los precios del diésel y la gasolina.

Factores estructurales vinculados a los hidrocarburos y las condiciones climáticas adversas afectaron a la normal importación de combustibles por el occidente del país y en las últimas semanas provocaron un desabastecimiento de diésel que ahora se regulariza.