Gobierno prevé que la economía mejore en los últimos cuatro meses del año por la liberación de aranceles

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró que hay gran expectativa del Gobierno nacional en cuanto a la mejora de la economía boliviana en los últimos cuatro meses del año, con la aplicación de los acuerdos alcanzados en el Diálogo Nacional por la Economía y la Producción con el sector empresarial, industrial y agropecuario, como respuesta de la aprobación de decretos supremos que benefician al sector.



"Todo esto va a generar que las expectativas, y también la misma dinámica de la actividad económica, mejore en estos cuatro meses y de seguro va a impactar de manera positiva en el crecimiento del propio sector agropecuario, del propio sector industrial y obviamente de la actividad de comercio exterior, tanto para importaciones y exportaciones", aseguró en entrevista con Bolivia Tv.



La liberación de aranceles para la importación de insumos médicos (D.S. 5210), para agroquímicos y maquinaria agrícola (D.S. 5212) y la creación de la Ventanilla Única para Agilizar el Comercio Exterior (D.S. 5211), son parte de los 17 puntos acordados entre el Gobierno y el empresariado privado para atender la situación de la economía nacional.



En esa línea, el ministro explicó que el D.S. 5210 vela por la salud de la población boliviana y garantiza el acceso a precios razonables de medicamentos. Los productores farmacéuticos se benefician con el diferimiento del gravamen arancelario a cero desde el 2 de septiembre hasta el 31 de diciembre.



"Significa que la importación en este concepto tributario no va a pagar absolutamente nada. Y eso en defensa de la salud del pueblo boliviano", destacó.



La creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), a través de una plataforma tecnológica moderna, reducirá tiempos y procesos para agilizar el comercio exterior boliviano, tanto de importación como de exportación.



Montenegro aseguró que el impacto de estos decretos será "inmediato", porque ya se están activando las importaciones de medicamentos, agroquímicos y maquinaria pesada.



"En el caso del sector agropecuario, muchos me escribieron al teléfono y me dijeron 'excelente medida'. Ya estamos haciendo los pedidos de maquinaria agrícola de insumos para el sector agropecuario, que nos va a permitir, seguramente, tener un oxígeno, un espacio importante para impulsar la campaña de verano que se viene", ponderó.



El gravamen arancelario cero para la importación de agroquímicos y maquinaria para el sector agroindustrial del país estará vigente desde el lunes 2 de septiembre hasta el 30 de junio de 2025.



"Septiembre es un mes clave para este sector, entonces, estoy seguro que ya se va a aprovechar inmediatamente traer fungicidas, herbicidas y todos los insumos del sector agropecuario", declaró.



Por otro lado, el Ministro de Economía señaló que las medias acordadas con el sector privado serán evaluadas y que en los próximos días el Gobierno se reunirá con otros sectores económicos.



"Primero tenemos que evaluar que lleguen las divisas a partir de esta serie de medidas que estamos implementando. Se hará la evaluación y se verá posteriormente si esto tiende a mejorarse, o buscar algún otro elemento, pero por el momento queda claro que tenemos que evaluar cómo se va generando en términos de mayor llegada de divisas al país", señaló Montenegro.



De acuerdo con Montenegro, Bolivia en los meses de mayo, junio y julio registró una balanza comercial positiva, impulsado por las exportaciones. "Y eso significa también que se están trayendo más dólares de los que están gastando en el comercio exterior".



Ponderó que es importante que en la Asamblea Legislativa se liberen los más de $us 100.000 millones de créditos externos para dinamizar la economía.