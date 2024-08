Deuda interna de Bolivia se disparó a 8.500 millones de dólares en 2023

En 2023, los desembolsos de deuda interna en Bolivia alcanzaron $us 8.500 millones, aproximadamente, lo que representa un notable aumento del 96% en comparación con el año anterior, 2022. Esta información fue proporcionada por el economista Julio Linares, quien se basa en datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep). Los informes del Ministerio de Economía, disponibles hasta octubre del año pasado, mostraban que para ese mes ya se habían superado los $us 7.000 millones en desembolsos. Sin embargo, el dato final del año no ha sido publicado.

El equipo de redacción de Los Tiempos solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas una verificación de los datos divulgados por Linares a través de la Unidad de Comunicación. También se solicitó una confirmación directa del ministro Marcelo Montenegro durante una conferencia de prensa el miércoles, pero no se recibió ninguna respuesta.

De acuerdo con Linares, los desembolsos de deuda interna en Bolivia experimentaron un aumento significativo a partir de 2019. Este monto se elevó de menos de Bs 10.000 millones anuales a más de Bs 30.000 millones, alcanzando en 2023 la cifra de Bs 59.044 millones, equivalente a $us 8.500 millones al tipo de cambio oficial. Linares explica que este incremento se debe en parte a la necesidad de financiar el déficit fiscal que, según los datos más recientes, lleva 11 años de persistencia. La magnitud del déficit fiscal para 2023 aún no ha sido publicada, añadiendo incertidumbre a la situación económica.

Montenegro ha indicado que el déficit fiscal de 2023 estaría por debajo del 11% del PIB. Esta cifra se dará a conocer después de las recientes reuniones entre el presidente Luis Arce y el sector empresarial boliviano, realizados hace varios días. Sin embargo, a pesar de las consultas, no se recibió respuesta sobre estos datos.

En cuanto a los acreedores de la deuda interna, uno de los principales es el Banco Central de Bolivia (BCB). Hasta octubre de 2023, los créditos del BCB representaban el 61% del total de la deuda interna, que ha superado a la deuda externa en términos absolutos.

Deuda adquirida

La deuda del BCB con el sector privado ha experimentado un incremento explosivo del 350% en el transcurso de un año. En junio de 2023, el saldo de deuda con el sector privado era de Bs 4.342 millones, cifra que se disparó a Bs 19.532 millones en junio de este año, según datos oficiales. El analista económico Christian Aramayo sugiere que este aumento podría ser una medida para mitigar las presiones inflacionarias derivadas del exceso de bolivianos en el mercado. No obstante, advierte que estos fondos no deberían utilizarse directamente para financiar el déficit fiscal.

La preocupación se intensifica en un contexto donde el ente emisor está bajo el control del Gobierno central y no cuenta con una institucionalización adecuada a través de la Asamblea Legislativa, sostuvo el economista.