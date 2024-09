Reservas internacionales llegan a $us 1.905 millones hasta agosto

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este lunes que las reservas internacionales se cifran en $us 1.905 millones hasta el 31 de agosto de este año.

“Al 31 de agosto de 2024, las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron a $us 1.905 millones, superior a $us 196 millones respecto a finales de la gestión 2023 y $us 190 millones respecto a abril de la presente gestión”, informó el presidente del BCB, Edwin Rojas.

De los $us 1.905 millones, $us 153 millones son divisas; $us 1.815 son oro y $us 40 millones son DEGS y tramo de reservas.

Mientras que las otras operaciones financieras registran menos $us 103 millones, lo que hace un total de reservas brutas de $us 2.009 millones de dólares.