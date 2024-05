Las reservas internacionales aumentan en $us 88 millones de diciembre a abril de 2024

Al 30 de abril de 2024, las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país registraron un saldo de 1.796 millones de dólares, lo que supone un incremento en 88 millones de dólares respecto de diciembre 2023, informó el Banco Central de Bolivia (BCB).

Las RIN están compuestas por 139 millones de dólares en divisas y 1.688 millones de dólares en oro. El saldo registró un ligero incremento en oro y una disminución en dólares, respecto al último reporte.

La composición de las RIN, al 30 de abril de 2024, están divididas en cinco categorías, todo en millones de dólares: divisas, 139; oro, 1.688; derechos especiales de giro (deg), 35; tramo de reservas, 35, y otras operaciones financieras, -101. El total suma 1.796 millones de dólares.

El último reporte de las Reservas mostraba que en diciembre el país tenía un total de 1.709 millones de dólares, de los cuales 1.566 millones eran en oro y 166 millones estaban en divisas. Con el último dato actualizado al primer cuatrimestre de este año se puede notar que hubo un incremento de 88 millones de dólares.

“Durante los últimos ocho meses hemos logrado estabilizar el nivel de las Reservas Internacionales en torno a valores que oscilan entre los 1.700 a 1.800 millones de dólares”, manifestó el presidente del BCB, Edwin Rojas.

Caída de reservas de oro

El economista Fernando Romero advirtió que, de acuerdo con el reporte del ente emisor, se advierte una caída de las reservas de oro por debajo el nivel estipulado en la Ley 1503; es decir, un mínimo de 22 toneladas.

“No se puede considerar oro de reserva esas 3,73 toneladas en proceso de refinación, no son lingotes todavía y no han sido aprobados por el organismo internacional, por lo tanto, no es oro de reserva. Actualmente, según los datos del BCB, no se tiene las 22 toneladas de oro de reserva, se tiene 18,72, es decir tenemos menos de lo que estipula como mínimo la ley 1503”, argumentó.

Observó que el informe del BCB evidencia que no se está aumentando las reservas de oro, por el contrario, se las está monetizando y el proceso de restitución es muy bajo, porque desde diciembre de 2023 a abril de 2024, sólo creció en un 5,10 por ciento gracias al precio internacional de la onza troy del metal, que sobrepasó los 2.300 dólares el mes pasado.

“Las reservas de oro están cayendo y eso es preocupante”, dijo.